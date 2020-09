Ciprian Marica știe problemele echipei naționale înaintea debutului lui Mirel Rădoi: “Nu avem un număr 9 și nici identitate!”

Vezi AICI toată emisiunea.

România – Irlanda de Nord (4 septembrie, 21:45) și Austria – România (7 septembrie, 21:45) sunt primele două meciuri din mandatul lui Mirel Rădoi la echipa națională. Dar Ciprian Marica, fostul atacant al primei reprezentative, crede că avem probleme în acest moment.

„Noi încă ne căutăm numărul 9, ca și identitatea echipei naționale. Arma noastră a fost contraatacul de pe vremea lui Hagi, cu viteza lui Răducioiu. Plus un decar care să ne facă jocul. A venit Mutu și cu mine, am avut viteză. Acum căutăm decarul și numărul 9. Noi nu avem un vârf de viteză, de pătrundere așa cum eram eu. Nu-l avem! Eu sau Răducioiu atacam spațiul liber, căutam profunzimea”, a spus Marica.

Cere antrenori speciali pentru atacanți

Acesta a declarat: „După părerea mea, atacantul are cea mai grea meserie și are nevoie de antrenor personal și specializare separată. De exemplu, am vorbit cu Huntelar și mi-a zis că cei de la Ajax i-au prelungit contractul cu încă un an și își doresc de la el să rămână și să facă antrenamente specifice cu atacanții echipei”.

Pentru Mirel Rădoi, acestea vor fi primele două meciuri pe banca tricolorilor. „A acumulat experiență la Under 21, e pasionat și studiază mult. Dar în același timp consider că este o lovitură pentru Școala de Antrenori din România. Atât de lăudată, dar și de aspră. Antrenorii echipelor naționale nu au licențe… Și eu am un antrenor fără licență la Farul, dar cred că am luat cea mai bună decizie”, e de părere fostul atacant.

Eu n-am vrut să păcălesc pe nimeni. Când am simțit că nu mai pot m-am retras. Eu am ales să ridic mâna, iar oamenii să-și aducă aminte de mine și de meciurile de la echipa națională unde am fost vizibil. Am dat totul pe teren, am iubit România și echipa națională. Nu merita să mă păcălesc pe mine! Ciprian Marica, ex-atacant România:

Programul echipei naționale în această toamnă

S-au relaxat la grătar cu mușchi de porc și ciocănele de pui

Aflați în cantonamentul echipei naționale, jucătorii au avut parte de o surpriză din partea lui Mirel Rădoi. Un grătar!

Foto: frf.ro

„Asta pentru că familia tricolorilor petrece această seară puțin specială chiar ca o familie, cu un grătar organizat în aer liber, în curtea interioară a cantonamentului! Respectând chiar și aici regulile de prevenție, cu mese distanțate, tacâmuri și veselă dezinfectate și doar 3 persoane la o masă chiar. Personalul bucătăriei a pregătit, la indicațiile medicului lotului, mușchi de porc, mușchi de vită argentiniană, ciocănele de pui, păstrăv și legume. Toate, firește, la… grătar!”, a fost anunțul postat pe site-ul FRF.

