Echipa, cu sediul în Calabria – regiunea în care operează influenta organizație criminală Ndrangheta –, se află pe locul șapte în grupa C din Serie C, cu cinci puncte obținute în patru meciuri.

Crotone a evoluat în Serie A timp de două sezoane consecutive acum aproape un deceniu și, din nou, în sezonul 2020-2021.

Conform deciziei instanței, clubul își va continua activitatea sportivă, dar va fi supravegheat de administratori judiciari. Oficial, Crotone nu face obiectul unei anchete.

„FC Crotone va colabora activ cu administratorii judiciari pentru a-și desfășura activitățile în interesul clubului, al suporterilor și al sportului în general”, a transmis clubul într-un comunicat, precizând că hotărârea „nu implică sub nicio formă complicitatea sau implicarea acționarilor, conducerii ori colaboratorilor săi”.

Parchetul din Catanzaro a declarat că, în ultimii zece ani, clubul a fost „supus, direct sau indirect, intimidărilor și presiunilor exercitate de clanurile locale ‘Ndrangheta.

Mafia ar fi pătruns în special în zona de securitate și în operațiunile de vânzare a biletelor, iar administrarea judiciară ar trebui să readucă activitatea economică a clubului pe un făgaș legal.

Infiltrarea grupărilor mafiote în fotbalul italian, inclusiv în sectoarele profitabile de comercializare și ticketing, este un fenomen cunoscut. Anchete recente au vizat și grupări de ultrași violenți ai marilor cluburi Inter și AC Milan.

