Doar genți de anumite dimensiuni

Dacă te numeri printre norocoșii care vor urmări meciurile de la Cupa Mondială direct din tribune, febra fotbalului vine la pachet și cu un set de reguli extrem de stricte. Pentru a evita cozile infernale și, mai ales, riscul de a-ți fi refuzat accesul pe stadion, este vital să știi exact ce ai voie să iei cu tine.

FIFA a stabilit reguli clare în ceea ce privește gențile, rucsacurile și poștele permise în incinta arenelor sportive. Iată tot ce trebuie să știi pentru a nu avea surprize neplăcute la porțile de acces, potrivit The Sun.

Spectatorii Cupei Mondiale vor avea voie să aducă genți pe stadioanele gazdă, dar numai dacă respectă anumite reguli afișate pe site-ul oficial FIFA.

Federația de fotbal a confirmat că în stadion vor fi permise doar gențile de anumite dimensiuni și tipuri.

Participanților li se va interzice să aducă pe stadion rucsacuri, ladă frigorifică sau genți supradimensionate.

Spectatorilor li se va permite să aducă doar genți transparente cu dimensiunile de până la 30 cm x 15 cm x 30 cm. Rucsacurile de zi cu zi, rucsacurile de laptop, gențile de voiaj sau valizele sunt strict interzise.

Chiar dacă o geantă este mai mică decât acest prag de dimensiune, participanții nu pot intra în locație cu ea dacă nu este fabricată din plastic transparent, vinil sau PVC.

Dacă te prezinți la stadion cu un rucsac de dimensiuni normale, agenții de securitate îți vor refuza accesul. Stadioanele pot pune la dispoziție spații de lăsat bagaje (lockers), însă locurile sunt limitate și vei pierde timp prețios la cozi.

Ce tipuri de genți sunt permise?

Dacă se încadrează în dimensiunile menționate mai sus (format A4), următoarele accesorii sunt acceptate:

  • Poșete mici de damă (cu sau fără baretă);
  • Genți de tip „borsetă” (purtate pe talie sau cross-body);
  • Genți transparente (foarte recomandate de organizatori, deoarece scurtează timpul de verificare la raze X);
  • Pungi mici din plastic cu suveniruri achiziționate oficial de la magazinele din jurul stadionului.

Singura excepție de la această politică strictă privind codul vestimentar va fi reprezentată de gențile care nu îndeplinesc aceste cerințe, dar care trebuie aduse pe stadion din motive medicale.

Toate bagajele vor fi inspectate la intrarea principală, chiar și gențile pentru camere foto, husele și articolele similare trebuie să respecte reglementările de mai sus.

Fără vuvuzelele și fluiere

FIFA a specificat, de asemenea, regulile privind aducerea sticlelor de apă pe stadion, interzicând, în general, termosurile și recipientele solide cu apă, indiferent de dimensiunea lor.

Alte articole interzise în general includ „arme, explozibili, detonatoare, căști, brichete, chibrituri, bombe fumigene, doze de spray etc.

Instrumentele zgomotoase precum vuvuzelele, fluierele și vor fi, de asemenea, interzise pe toate stadioanele care găzduiesc meciuri ale Cupei Mondiale.

FIFA a interzis, de asemenea, îmbrăcăminte, bannere, steaguri și pliante de „natură politică, ofensatoare și/sau discriminatorii”. Aceste reguli se aplică pe toate stadioanele Cupei Mondiale din 2026 din Statele Unite, Canada și Mexic.

Scandalul biletelor la Cupa Mondială

FIFA a recunoscut recent o eroare tehnică pe site-ul său care a permis unui număr de 60 de suporteri să achiziţioneze gratuit bilete pentru Campionatul Mondial 2026, relatează BBC. Forul internaţional a anulat biletele respective și le-a oferit fanilor posibilitatea de a le cumpăra la preț întreg.

Pe de altă parte, procurorii generali din New York și New Jersey au deschis anchete după ce fanii au acuzat FIFA că a „umflat artificial” prețurile biletelor și că a indus în eroare cumpărătorii privind poziția reală a scaunelor din stadion.

O megaanchetă penală lovește conducerea FIFA. Procurorii generali din statele New York și New Jersey au deschis investigații după ce fanii au acuzat forul fotbalistic mondial de practici înșelătoare, prețuri umflate artificial și publicitate mincinoasă privind locurile de pe stadioane.

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