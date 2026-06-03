Prețuri umflate artificial și publicitate mincinoasă

O megaanchetă penală lovește conducerea FIFA. Procurorii generali din statele New York și New Jersey au deschis investigații după ce fanii au acuzat forul fotbalistic mondial de practici înșelătoare, prețuri umflate artificial și publicitate mincinoasă privind locurile de pe stadioane.

Decizia vine în urma unui val masiv de plângeri depuse de suporteri furioși, care acuză forul de conducere al fotbalului de tactici ilegale de vânzare și manipulare a pieței de ticketing.

La sfârșitul lunii mai, procurorii generali din New York şi New Jersey au anunţat deschiderea unei anchete „privind practicile FIFA în materie de vânzare a biletelor” pentru Cupa Mondială din 2026, turneu care începe la 11 iunie.

Cum se apără FIFA

Tensiunile legate de prețurile astronomice ale biletelor mocnesc deja de câteva luni. Organizația Football Supporters Europe (FSE) a lansat atacuri dure la adresa FIFA, acuzând forul mondial de „extorcare” și de o „trădare monumentală” a fanilor.

În replică, federația internațională s-a apărat în fața jurnaliștilor de la The Athletic, susținând că planurile stadioanelor oferite în momentul cumpărării – modificate radical ulterior – aveau un caracter pur „orientativ”.

Campionatul Mondial de fotbal 2026, desfășurat între 11 iunie și 19 iulie, vine cu o serie de reguli noi, relatează The Mirror, care citează International Football Association Board (IFAB). Modificările vizează aspecte esențiale ale jocului, inclusiv folosirea tehnologiei VAR și tragerile de timp.



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