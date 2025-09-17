Se reîntoarce pe Estadio da Luz

După puțin peste un sezon petrecut la gigantul turc Fenerbahce, Mourinho a fost concediat la sfârșitul lunii august și s-a regăsit din nou pe piața antrenorilor.

Conform surselor portugheze, antrenorul este aproape să se întoarcă pe Estadio da Luz, la clubul unde și-a început cariera managerială de top.

Această numire vine după demiterea lui Bruno Lage, fostul antrenor al Benficăi, în urma unei înfrângeri surprinzătoare împotriva lui Qarabag în Liga Campionilor.

A câștigat Premier League la primul sezon cu Chelsea

La 62 de ani, Mourinho și-a făcut imediat simțită prezența în fotbalul englez, câștigând Premier League cu Chelsea în sezonul 2004/2005, la scurt timp după ce a triumfat în Liga Campionilor cu Porto.

Au urmat o a doua perioadă la Chelsea, un mandat „moderat” la Manchester United și o experiență la Tottenham Hotspur.

Pasiunea sa pentru fotbalul englez a alimentat mereu zvonurile legate de o eventuală revenire, iar el a afirmat că și-ar dori să antreneze un club din Premier League care nu este implicat în competițiile europene – preferabil o echipă londoneză, după cum a relatat Mirror.

În octombrie 2024, în timp ce conducea Fenerbahce, Mourinho a avut probleme cu oficialii UEFA într-un meci de Europa League cu Manchester United, fiind eliminat de pe bancă.

Afecțiune specială pentru Londra

Comentariile sale ironice la adresa UEFA au reaprins speculațiile despre o întoarcere în Anglia, cluburi precum Manchester United, West Ham sau Nottingham Forest fiind menționate ca posibile destinații.

„Cred că cel mai bun lucru pe care îl pot face după Fenerbahce este să merg la un club care nu joacă în competițiile UEFA. Dacă vreun club englez din subsolul clasamentului are nevoie de antrenor în doi ani, sunt gata să vin”, a spus Jose Mourinho.

El și-a clarificat ulterior poziția, subliniind că nu se vede la echipe aflate în dificultate, adăugând totodată că simte o afecțiune specială pentru Londra.

„Am antrenat trei cluburi în Anglia – Chelsea de două ori – și am avut patru perioade diferite în Premier League. Mi-a plăcut foarte mult. Am trăit în orașe minunate precum Istanbul, Roma, Madrid sau Milano, dar familia mea e la Londra. Londra este acasă, așa că într-o zi vreau să mă întorc, cu excepția cazului în care nimeni nu mă vrea”, a declarat Jose Mourinho în octombrie 2024.

Carieră impresionantă în Anglia

Autoproclamat „specialist”, Jose Mourinho are o carieră impresionantă în Premier League: trei titluri, trei Cupe ale Ligii și o Cupă FA cu Chelsea în două mandate, plus Cupa Ligii și Europa League cu Manchester United.

La Tottenham Hotspur, deși nu a câștigat trofee, a condus echipa până în finala Cupei Ligii. În străinătate, a obținut tripla cu Inter Milano în 2010 și a câștigat La Liga și Copa del Rey cu Real Madrid între 2010 și 2013.

În 2021, a revenit în Italia cu Roma, câștigând UEFA Europa Conference League și conducând echipa în finala Europa League sezonul următor.

Se așteaptă ca Mourinho să revină la Benfica, marcând astfel prima sa experiență managerială în Portugalia din 2004. Totuși, posibilitatea ca „specialistul” să revină într-o zi în Premier League rămâne deschisă.

