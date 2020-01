De Răzvan Mihalașcu,

Conor a început tare. A trimis o lovitură de genunchi cu care l-a lovit în plin pe adversar și i-a spart nasul.

Ulterior, după 20 de secunde, McGregor a trimis o lovitură violentă de picior, în capul lui Cerrone și l-a dezechilibrat pe acesta. Imediat, irlandezul s-a năpustit asupra adversarului, care era năuct, și a pornit o serie devastatoare de pumni. Cerrone a căzut la podea, Conor a continuat seria perfectă de lovituri, iar arbitrul a trebuit să intervină și să oprească meciul.

Cerrone a terminat meciul plin de sânge

„Am prins o lovitură bună. Irlanda, baby! Mă simt foarte bine că am revenit. Am făcut istorie în seara asta. Sunt primul luptător de UFC care are victorii prin knockout la trei categorii diferite. Mă simt foarte bine. Sunt în formă. Încă nu sunt la punctul optim. Diseară petrec si stau cu familia, iar după aceea voi reveni la antrenamente”, a declarat McGregor.

Conor McGregor a dat 27 de lovituri

Conor McGregor a trimis 27 de lovituri în 40 de secunde. Dintre acestea, 20 și-au atins ținta. De partea cealaltă, Cerrone a trimis doar un pumn, care nu l-a lovit pe McGregor.

