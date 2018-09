Pe când era jurnalist, actualul angajatul FRF era nelipsit de la meciurile de pe teren propriu ale echipei Oțelul Galați, în baza relației de prietenie care-l lega de Mihai Stoica. De la Dunăre, Vochin pleca având portbagajul făcut acvariu, se glumea la vremea respectivă.

Fostul arbitru Marius Beudeanu îl înfierează pe 'fostul coleg de accelerat', într-o postare făcută, miercuri seară, pe Facebook. Nu-i scrie numele, dar indiciile duc, indubitabil, către Andrei Vochin.

'Înțeleg, din presă, că dupa codul de bune maniere, sau cum s-o fi numind in dialectul ferefist, impus naționalelor de juniori, de altfel perdante in totalitatea competițiilor, gurul federației, imaculatul porbagajelor mirositoare de crap si scrumbie de Dunăre, a reușit să salveze și naționala U21, abolind cultul manelelor in vestiarul copiilor.

Elitistule, care ești tu, ce ti-as mai reaminti eu de cușetele alea, cu parfum de crenvurști de Bistrița, pe ruta Sighișoara -București, dar n-am s-o fac decât așa, tangențial că, vorba aia, am fost colegi de accelerat.

Chiar imi repugnă impostorii și parveniții și la anumite intervale de timp defulez.

Hai, să aveți o noapte liniștitaă ! NB', a scris fostul 'tușier'.