Construcția noului stadion Giulești, îngreunată de amplasament și de faptul că nu se poate lucra la demolare pe timpul nopții!

Capacitatea stadionului Giuleşti va rămâne cea stabilită iniţial, adică 14.000 de locuri.

”În maxim o lună se va elibera şi autorizaţia de construcţie. Pe măsură ce se demolează, se va muta şi instalaţia de nocturnă. Stadionul va avea o capacitate de 14.000 de locuri. În parametrii aceştia era destul de greu să mărim capacitatea stadionului, avem şi clădiri vechi şi extinderea ar fi însemnat întârzieri destul de mari. În jurul datei de 1 mai vom da drumul la lucrările de construcţie propriu zise şi facem tot posibilul să fim la un stadiu similar cu cel de la Steaua. Aici este un pic mai dificil, dar cred că vom putea să recuperăm. Suntem într-o zonă mult mai strânsă, cu clădiri de jur împrejur. Aici nu se poate lucra noaptea, sunt multe blocuri. Aici lucrăm ziua şi noaptea facem transportul, la fel va fi şi la partea de construire. Muncitori nu sunt foarte mulţi, pentru că procesul de demolare nu presupune foarte mulţi, sunt 40-50, însă avem multe utilaje”, au declarat reprezentanţii constructorilor.

Consilierul prim-ministrului, Gheorghe Popescu, a spus la stadionul Giuleşti că s-ar bucura dacă ar exista posibilitatea măririi numărului de locuri: ”Nu am multe amintiri din Giuleşti, pentru că nu am jucat foarte multe meciuri, dar este un stadion legendar, al uneia dintre cele mai iubite echipe din fotbalul românesc, Rapidul, care sper să revină cât mai repede pe prima scenă fotbalistică, alături de toate echipele de tradiţie. Toată lumea spune că nu mai avem spectatori în tribună şi asta e pentru că au dispărut aceste echipe legendare. M-aş bucura să revină U Cluj, m-aş bucura să revină Petrolul, Rapid, toate aceste echipe de tradiţie, pentru că ele aduc oamenii în tribună. Eu ştiu că actualul proiect are undeva la 14.000 de locuri. Şi la Steaua s-a început proiectarea şi apoi a mai apărut încă o mie şi ceva de locuri, s-ar putea să se întâmple şi aici, m-aş bucura să fie aşa, dar nu depinde de mine, ci de proiectant, pentru că este un stadion cu deschidere la o arteră importantă şi lucrările se vor desfăşura nu atât de uşor ca la Ghencea. Eu m-aş bucura să fie cât mai multe locuri şi suporterii rapidişti să fie bucuroşi”.

Viceprim-ministrul: ”Stadionele vor fi gata în mai 2020”

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a precizat că şi stadionul Giuleşti, ca şi Steaua şi Arcul de Triumf , va fi gata în luna mai 2020.

„Eu atât ştiu, că în mai 2020 aici se vor putea ţine antrenamente. Acesta este angajamentul nostru şi trebuie să fie comun. Vor fi gata arenele, gradenele, terenul, vestiarele”, a spus ministrul.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. UEFA solicită celor 12 ţări organizatoare să pună la dispoziţie alte patru stadioane la standarde internaţionale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor naţionale. Cele patru arene pe care România le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid şi Dinamo.

Viceprim-ministrul și consilierul Gică Popescu au vizitat de dimineață, înainte de Giulești, și stadionul Steaua.

”Suntem în grafic cu majoritatea lucrurilor. Bineînțeles că mai sunt și întârzieri, dar încercăm să aducem totul pe linia de plutire. Euro 2020 nu înseamnă doar cele 3-4 stadioane pe care trebuie să le facem. Sunt multe lucruri pe care UEFA vrea să le facem. Cred că acest turneu va fi făcut bine, foarte bine sau excepțional”, a declarat Gică Popescu.

„Mă bucur că au început lucrările. Eu nu am mai fost aici de când era stadionul în picioare. E puțin ciudat să vezi un șantier în locul în care era vechiul Ghencea. Pentru noi, Ghencea era casa noastră. Toate meciurile le jucam aici. Am obținut rezultate excepționale. Pe mine mă încearcă un sentiment de tristețe pentru că nu mai există locul unde am obținut atât de multe performanțe, dar sper ca noul stadion să aducă cel puțin la fel de multe rezultate cum am avut noi. Nu știu dacă actuala echipa națională preferă Ghencea sau alte stadioane”, a mai spus Popescu.

Stadionul Steaua nu va fi gata pentru Campionatul European din 2020. Anunțul făcut de unul dintre constructori

Din motive juridice, lucrările la stadionul Dinamo vor întârzia, noua arenă din Şoseaua Ştefan cel Mare urmând să fie construită pe un alt amplasament, în locul velodromului. Variante de rezervă sunt arenele din Ploieşti, Giurgiu, Voluntari şi Mogoşoaia.

Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciuri în zilele de 14, 18, 22 şi 29 iunie 2020. Dacă se califică, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti.

Citește mai multe despre Ghencea, giulesti, Rapid și Steaua pe Libertatea.