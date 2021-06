Cornel Dinu, 72 de ani, a fost invitatul de marți, 29 iunie, al emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, și a fost chestionat cu privire la câteva detalii sensibile din viața sa personală.

Printre subiectele abordate de prezentatoare cu fostul mare fotbalist al lui Dinamo și al naționalei României a fost și dependența de alcool.

Au existat, de-a lungul anilor, speculații pe această temă, Cornel Dinu fiind lăudat inclusiv de apropiați pentru rezistența la băute.

„Procurorul”, cum este poreclit Dinu de decenii, a admis că au existat două momente în viața lui când a exagerat cu băuturile alcoolice, însă spune niciodată nu a fost vorba de ceva grav.

Cred că de două ori în viață, au fost exagerări foarte mari. Nu aveam când să beau damigene, canistre, din cauza cantonamentelor. Mai eram câteodată liber și aveam un anturaj de oameni deosebiți, majoritatea nu mai sunt printre noi, dar nu am băut cantități industriale. Era un acompaniament la masă, discuția era ornată și cu vin, dar în niciun caz nu am ajuns la momente dramatice. Cornel Dinu:

„E adevărat că, după ceva timp, organismul era slăbit, dar nu din cauza alcoolului, ci din cauza unor „ajutători” pe care mi le-au dat doctorii. Mi-a dat un doctor o pastiluță, am luat-o si apoi am căzut pe gazon. Cred că în 1983 am avut niște date medicale care m-au pus pe gânduri, nu că eram dependent de alcool”, a mai spus Dinu.

