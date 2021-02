„Terminasem turneul duminică, iar miercuri după-amiază am plecat la Hunedoara, să îi revăd pe ai mei după mult timp. Am ajuns acasă, am urcat cu bagajele şi m-a sunat doamne Geta, asistenta domnului Ţiriac. Îmi spune: «Vezi că mâine dimineaţă, la 7.30, domnul Ţiriac te aşteaptă la reşedinţa dânsului din Eliade». I-am spus: «Doamnă, îmi pare rău, dar nu am cum să ajung»”, a povestit Cosmin Hodor, la Antena Sport.

Povestea continuă. „A făcut o pauză (asistenta – n.red.): «Băiete, domnul Ţiriac te aşteaptă mâine dimineaţă, la 7.30, la reşedinţa dânsului». «Bine, am înţeles!». Mi-am făcut bagajele, i-am pupat pe ai mei, care au crezut că e un film prost, m-am urcat în maşină şi m-am întors la Bucureşti, unde domnul Ţiriac, pentru că a fost primul în care am fost director executiv, mi-a zis: «Bravo, băiete, ai făcut o treabă civilizată!». Punct, 15 secunde! E uriaş ce mi-a spus”, a mai spus Hodor la AS.ro LIVE.

foto: Hepta

