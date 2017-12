Naționala feminină de handbal a României a fost învinsă astăzi de reprezentativa similară a Franței (17-26), în ultimul meci din grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Cu toate acestea, tricolorele s-au calificat de pe primul loc în optimile de finală, fază în care vor întâlni Cehia (învinsă de Ungaria, tot astăzi,cu 30-29).

Două handbaliste și antrenorul României au vorbit despre meciul cu Franța și despre următoarea confruntare, cea cu Cehia. “Am pierdut clar în această partidă, dar noi suntem pe primul loc şi asta e cel mai important. Am jucat şi anul trecut împotriva Cehiei, a fost destul de greu, pentru că am bătut doar la două goluri. Cunosc câteva jucătoare de acolo şi ştiu că ne va aştepta o partidă foarte grea. Au un centru foarte bun, extrem stângă are valoare, este colegă cu mine la echipa de club, poarta este la un nivel înalt, aşa că ne va aştepta un meci foarte greu” , a declarat pivotul Crina Pintea pentru Telekom Sport.

„Ne pare rău că nu am reuşit să câştigăm şi acest meci, dar, aşa cum aţi văzut, antrenorii au trimis în teren şi alte jucătoare. Sunt multe meciuri, aşa că trebuie să intre în teren toată lumea. O să începem să studiem echipa Cehiei, o să ne pregătim şi sunt sigură că, la ora meciului, vom fi la cel mai înalt nivel” , a spus portarul Denisa Dedu, la microfonul Telekom Sport.

Una peste alta, jocul l-a mulțumit pe Martin Ambros

Antrenorul Martin Ambros a afirmat că ”Nu a fost o grupă uşoară. Cred că 10 minute au făcut diferenţa, ele au alergat foarte mult, noi am făcut câteva schimbări în atac, a intrat şi Gabriela (n.r. – Szucs). În total pe parcursul celor 60 de minute am fost echilibraţi ca valoare, am şi câştigat repriza secundă. În partea a doua echipa a marcat mai mult, a luptat pentru a reduce diferenţa stabilită în prima repriză. Toate partidele au fost destul de echilibrate şi s-au decis destul de târziu în favoarea noastră, a contat forma de moment. Per total, sunt mulțumit de jocul de astăzi”.

FOTO: Sorin Pană / Sportul Ilustrat