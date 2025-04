Cotidianul a analizat remiza înregistrată de Parma, în deplasare, cu Lazio, 2-2. Italienii sunt de părere că rezervele introduse în joc de Cristi Chivu, printre care și Dennis Man, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Jurnaliștii au scris despre tehnicianul român că a avut „două meciuri într-unul”. Primul a durat până în minutul 72, atunci când tabela arăta 2-0, iar Pellegrino și Man au ratat două ocazii uriașe.

După, a urmat o perioadă de coșmar pentru Parma. Dubla lui Pedro, din minutele 79 și 84, a smuls un punct pentru Lazio. Totuși, rămâne un rezultat mare pentru Cristi Chivu și fotbaliștii lui.

Parma Today: „Dennis Man a fost de nerecunoscut”

Italienii au susținut faptul că rezervele introduse în teren de Cristi Chivu n-au avut impactul dorit. Dennis Man a intrat în minutul 71, dar a avut o evoluție ștearsă, plus două ocazii mari de gol. Cotidianul a folosit expresia „fotbaliștii și-au trădat antrenorul!”

„Hernani, Djuric și Man nu au dat tot ce au putut. Man a avut o șansă să închidă conturile, dar Mandas (n.r. – portarul lui Lazio) a refuzat. A comis-o și mai rău în minutul 93, atunci când a scăpat singur, însă execuția sa nereușită a irosit o șansă de trei puncte. De nerecunoscut”, a scris Parma Today, care i-a acordat nota 4,5 lui Man.

Cristi Chivu a fost lăudat de cotidianul italian

„Chivu? Perfect până în minutul 79, apoi, în 5 minute, lasă în urmă două puncte care puteau fi vitale în problema salvării de la retrogradare. Să te afli la 7 puncte față de Venezia, clasată pe primul loc retrogradabil, cu patru meciuri rămase de jucat, e mult.

Al șaptelea rezultat pozitiv consecutiv. El închide miniciclul de foc neînvins. 12 puncte în 9 meciuri. Salvarea este la un pas distanță”, a titrat cotidianul.

Parma Today l-a notat pe tehnicianul român cu nota 6.

„Nu regretăm rezultatul acestei partide, am meritat fix rezultatul final. Zâmbesc pentru că am văzut o echipă cu nerv în vestiar și mă bucur să văd o echipă ca Parma, care vine pe Olimpico și trece peste o lună aprilie în care am întâlnit adversari cu adevărat puternici, obținând 6 puncte, nu am pierdut niciodată și azi puteam chiar să câștigăm.

Lazio oricând îți poate da două goluri, mai ales când intră pe teren un anume Pedro, care e un adevărat star, în ciuda vârstei pe care o are. Mergem mai departe. Sunt fericit pentru Ondrejka și pentru munca pe care o depune, abia a ajuns și a punctat deja de trei ori”, a declarat Cristi Chivu la finalul partidei de pe „Olimpico”.

