Cristi Minculescu știe la perfecție imnul Universității Craiova și l-a cântat fără probleme în emisiunea de pe gsp.ro. Chiar dacă evită să spună care-i adevărata echipă, acesta se uită atât la meciurile formației din L1, dar la și cele din L3 ale formației lui Mititelu. Dar poveștile despre trecut îi place cel mai mult.

”Îmi raportez viața în funcție de Craiova”

Ilie Balaci și Cristi Minculescu în anii 80

„Eu îmi raportez viața în funcție de Craiova. Așa am receptat eu nebunia asta frumoasă. În timp, Craiova reprezintă cel mai frumos, emoțional și dureros episod din fotbalul românesc. Sunt născut în Pitești, dar botezat în Craiova. Eu n-am avut veleități de fotbalist, dar am jucat în curtea școlii cu Ilie Balaci. Acolo l-am cunoscut, la miuță! Cred că aveam vreo 11 ani. Eram prieteni de cartier. Mai jucam cu el, aveam porți făcute din cărămizi. Ilie era deranjant de modest față de cât de valoros era”, spune artistul rock.

Acesta are amintiri legate și de Cârțu, actualul președinte al CS Universitatea: „De Cârțu am zis că era Picasso! A trecut neobservat un jucător de talia lui… Într-un meci cu Betis Sevilla a făcut o fază de-a ajuns direct pe CNN! Călcâi și voleu în bară! Plus bara aia din meciul cu Sarajevo de la Craiova… La 2-0 pentru noi, Bazdarevici s-a dus la galerie și le-a făcut semn că le ia gâtul. Și că în retur ne dau patru! Patru ne-au dat…”.

Cel mai frumos gol pe care nu l-a văzut!

Minculescu povestește și un episod pe care nu-l poate uita niciodată: „Una dintr-un meci cu Poli Iași. N-am mai ajuns la stadion. Ascultam la radio emisiunea Fotbal minut cu minut. Când dădeau legătura lui Domozină, 0-0. La un moment dat, până să se anunțe golul la radio, a venit un tsunami dinspre stadion… M-am prins că am dat gol! În minutul 94, Oblemenco! A fost cel mai frumos gol pe care nu l-am văzut!”.

Universitatea e foarte greu de iubit, dar dacă o iubești, nu mai scapi toată viața. Pe mine m-a prins nebunia direct pe Maracana din Bănie. Cristi Minculescu

Cristi Minculescu, invitatul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”

