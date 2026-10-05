Cristian Tauru a devenit cel mai tânăr campion național absolut din istoria driftului românesc

Pilotul bucureștean Cristian Tauru a scris istorie în acest weekend, în Capitală, devenind, la numai 17 ani și 8 luni, cel mai tânăr campion național la drift la clasa Pro din istoria motorsportului românesc. El a încheiat cu brio marea finală din Piața Constituției și și-a asigurat prima poziție în clasament.

Tauru, care este elev în clasa a XI-a, a obținut cel mai bun punctaj în calificări dintre cei 21 de piloți de la clasa Pro, printre care s-au numărat și concurenți din Bulgaria și Ucraina. Ulterior, în battle-uri, Tauru a trecut de campionul din 2022, Radu Moise, apoi de principalul său rival la titlu, Iskren Iliev, în sferturile de finală, iar în semifinale a pierdut în fața lui Claudiu Adam. La volanul unui BMW M4.2 2JZ de 725 de cai putere, a câștigat, în schimb, finala mică în fața lui Andrei Cristea.

Etapa de la București, la care au fost prezenți aproape 10.000 de spectatori de-a lungul celor două zile de competiție, a fost câștigată de Gabi Imre Jr., cel care deținea până acum recordul de cel mai tânăr campion din RoDrift. Acesta cucerise titlul în 2024, la 17 ani și 11 luni.

„Trăiesc un vis. Acum câțiva ani, nici nu îmi permiteam să mă gândesc că voi fi în această postură. Eram doar un copil care voia să fie la volanul unei mașini de drift. Să concurez împotriva idolilor mei și să și câștig campionatul este mai mult decât incredibil. Sunt convins că greul de-abia acum începe și va trebui să lupt în fiecare zi de competiție pentru a mă autodepăși”, a spus Tauru imediat după ce a devenit campion absolut.

După cele cinci etape din acest sezon, Tauru a strâns 475 de puncte, obținând două victorii și alte trei clasări în top 4, în timp ce următorul clasat, Gabi Imre Jr., a acumulat 402 puncte. Podiumul final al Campionatului Național de Drift pentru sezonul 2026 este completat de Iskren Iliev, cu 382 de puncte. Tauru a încheiat pe primul loc dintr-un total de 29 de piloți care au punctat în clasamentul Pro din acest sezon.

„Asistăm la un schimb de generații extraordinar. Cei care vin din urmă sunt extrem de talentați și sunt sigur că Cristian Tauru nu va fi ultimul care bate acest record. Etapa de la București a fost un eveniment senzațional, în care toți piloții și-au arătat măiestria în executarea derapajelor controlate. Sunt bucuros și de faptul că am avut din nou un public atât de numeros alături de noi”, a declarat și Denis Manea, președintele RoDrift.