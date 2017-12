Cristina Neagu avertizează: ”Trebuie să avem o apărare mult mai bună că să câștigăm împotriva Spaniei”

Cristina Neagu avertizează. Liderul naționalei feminine de handbal a României a identificat marea problemă a tricolorelor la Mondialul din Germania.

„Am început cum ne doream, cu două victorii. De duminică, să spunem, a început greul, am simțit atmosfera unui Campionat Mondial, pentru că la meciul cu Paraguay, un adversar mai slab cotat, deși am încercat să păstrăm concentrarea până la final, nu am putut să simțim tensiunea unui meci tare” a spus Cristina intr-un interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor.

Pentru naționala noastră urmează duelul cu reprezentativa iberică, unul în care apărarea va trebui să meargă mult mai bine decât în confruntarea cu Slovenia dacă vrem să câștigăm, crede Neagu.

„Acum ne așteaptă un meci foarte greu contra Spaniei, este echipa cu care ne-am tot împărțit victoriile în ultimii ani, cunoaștem stilul ăsta de joc foarte rapid, cu jucătoarele care se aruncă în culoar. Dacă mă gândesc însă la meciul cu Slovenia, când am primit 28 de goluri, e alarmant. Trebuie să avem o apărare mult mai bună că să câștigăm împotriva Spaniei” a mai precizat căpitanul naționalei.

România a câștigat primele două meciuri din grupă, 29-17 cu Paraguay și 31-28 cu Slovenia, care ne deschid ușa către optimi, dar meciurile cu adevărat grele abia acum vor urma.

Luni va fi zi de pauză în Grupa A de la CM 2017, iar marți sunt programate partidele Slovenia — Angola, Franța — Paraguay și România — Spania. Primele patru clasate din grupe se califică în optimile de finală.