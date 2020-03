De Mihai Toma,

Primul care a subliniat teoria ”dușmanului american” a fost purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Zhao Lijian, pe contul său autorizat de twitter, deși rețeaua socială nu funcționează oficial în China. El a publicat un videoclip în care apare Robert Redfield, directorul controlului și prevenirii sănătății din SUA, care a declarat pe 11 martie, în Congres, că unele decese cauzate gripă înainte de începerea crizei au fost diagnosticate post-mortem drept cazuri cauzate de coronavirus.

Zhao s-a întrebat despre pacientul american zero, despre care Redfield nu a oferit mai multe date, dar și nici nu își susține informațiile cu mai multe dovezi decât propriile deducții.

Some #influenza deaths were actually infected with #COVID-19, Robert Redfield from US #CDC admitted at the House of Representatives. US reported 34 million cases of influenza and 20,000 deaths. Please tell us how many are related to COVID-19? @CDCDirector pic.twitter.com/vYNZRFPWo3