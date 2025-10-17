În prima repriză, Dinamo a beneficiat de un penalti, după ce Farcaş l-a faultat în careu pe Ionuţ Zaharia. Totuşi, portarul Jesus Fernandez a reuşit să apere lovitura de pedeapsă executată de Morar în minutul 35.

Poli Iaşi a deschis scorul în minutul 66, prin Darius Ghindovean, care a înscris în poarta lui Denis Moldovan. Patru minute mai târziu, gazdele au marcat din nou, dar golul a fost anulat, deoarece mingea depăşise linia de fund în faza anterioară.

Egalarea a venit în minutul 77, când Roberto Mălăele a înscris pentru Dinamo. În prelungiri, Poli Iaşi a ratat şansa victoriei. În minutul 90+5, Şeroni a trimis mingea în bara transversală din penalti.

Poli Iaşi ocupă locul 10 în clasament, cu 15 puncte, în timp ce Dinamo se află pe locul 16, cu 8 puncte.

