Pe lângă medaliile de aur, Spania pleacă acasă cu o sumă de 51 de milioane de dolari, cea mai mare recompensă oferită vreodată în cadrul Campionatului. Deși suma este virată către federație, fiecare jucător va primi aproximativ 864.000 de dolari, sub formă de bonusuri. Nici Argentina nu pleacă cu mâna goală acasă, astfel încât FIFA oferă vicecampioanei 34 de milioane de dolari, în timp ce Anglia a câștigat, odată cu locul al treilea, suma de 30 de milioane de dolari.

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Fiecare echipă participantă la Campionatul Mondial de fotbal a primit un premiu inițial de 12,5 milioane de dolari, în funcție de parcursul avut în cadrul competiției.

Pe lângă suma exorbitantă de bani, medaliile de aur și marele trofeu, Spania mai pleacă și cu 30 de inele personalizate, numerotate manual, dintr-o ediție specială, realizată pentru ediția din 2026 a Campionatului Mondial. Acestea reprezintă începutul unei noi tradiții din cadrul competiției: din cele 2026 de inele care au fost realizate, 30 le revin jucătorilor, iar 1996 vor fi scoase la vânzare, pentru colecționari. Prețul unui inel poate ajunge până la valoarea de 171.000 de dolari, suma fiind oarecum justificată, căci fiecare inel este realizat din aur de 18 carate, decorat cu 89 de diamante și 36 de safire.

„Scena” finalei Campionatului Mondial i-a avut drept invitați pe Justin Bieber, Madonna, BTS și Shakira, artistă acompaniată de Burna Boy în timpul imnului Campionatului, „Dai Dai”.

Colaborator: Bianca Giosu

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