@ Momentele teribile pentru familia jurnalistului sportiv au început înainte de Campionatul European de handbal feminin din Franța, pe care trebuia să-l acopere de la fața locului. După conferința de presă organizată pe 21 noiembrie – într-o zi de miercuri, Mugur Corpaci a fost victima unui accident vascular cerebral.

@ Urma să-și transmită interviurile realizate și să intre, în seara aceleiași zile, la ora 19.00, la emisiunea „Contracronometru”, moderată de Radu Antofi. „Surprinzător pentru un om ca Mugur, un profesionist desăvârșit, n-a mai răspuns la telefon”, rememorează, cu vocea tremurândă, Cătălin Cârnu, cel care realizează acum Matinalul RRA.

@ Mugur n-a răspuns la telefon nici joi, adică a doua zi de dimineață, așa că Antofi și fosta soție a lui Mugur au decis să meargă la el acasă, în cartierul Berceni. L-au găsit întins pe jos, inconștient.

@ Vineri, 23 noiembrie, Mugur Corpaci a fost operat de urgență. A rămas internat la Spitalul Alexandru Obregia.

Mugur avea peste trei decenii de activitate la radio. E un ziarist blând, dar aplicat, un comentator cu voce caldă, dar tăioasă. În mai, Asociația Presei Sportive din România a făcut ce trebuia să facă de mai multă vreme: l-a declarat cel mai bun reporter radio. „E premiul meu cel mai drag!”, zâmbea ziaristul. Premiul „Ion Ghiţulescu” era al lui. I se citea pe chip bucuria sinceră.





Nenorocirea a venit exact înainte ca el să plece la Europeanul de handbal din Franța, unde a fost înlocuit cu Bogdan Predescu.

„S-a plâns de dureri”

Mugur fuma mult, dar făcea mișcare. „Juca tenis de câmp aproape în fiecare zi”, afirmă colegii despre viața de sportiv a lui Mugur Corpaci.

Dan Creța și-a reamintit că Mugur se plângea, în ultima vreme, de dureri de cap sâcâitoare. „Du-te la un control!”, l-au sfătuit, în repetate rânduri. „Nu merg, că doctorii n-o să mă mai lase nici să respir”, a reacționat glumind.

Mugur era definiția ziaristului „box to box”. Aplicat și dedicat 24 de ore din 24, divorțase. Are două fete mari, ambele studente. Stătea singur, cu subiectele și ideile lui, undeva în cartierul bucureștean Berceni. Până când un anevrism l-a pus la podea.

Ce înseamnă accidentul vascular? O arteră care furnizează sânge la nivelul unei zone a creierului se sparge sau este blocată de un cheag sangvin. În câteva minute, celulele nervoase din acea zonă sunt afectate și ele pot muri în câteva ore. Mugur a suferit un accident vascular cerebral. Doctorii se minunează că acesta s-a declanșat așa de târziu.

Fetecău: „Un băiat excepțional”

Adrian Fetecău, voce cunoscută a Radioului public și prieten cu Mugur Corpaci, este în stare de șoc: „Pe Mugur l-am văzut ultima dată la spital, după ce a suferit atacul cerebral. Pe 18 noiembrie am vorbit cu el, pe 19 a avut emisiune, pe 21 i s-a făcut rău, iar două zile mai târziu a fost operat. A respirat liber o perioadă, dar în ultima perioadă l-au reconectat la aparate. Un coleg cu un comportament ireproșabil, un profesionist, un băiat excepțional. Am fost colegi de cameră, la Olimpiada de la Rio de Janeiro 2016. Nici «Dă-te mai încolo» nu-ți zicea. Aici se ajunge din cauza stresului cotidian, plus că unele probleme medicale sunt ereditare, înțeleg de la medici”.

Fumători înrăiți

În ultima perioadă, moartea a secerat nume importante din presa sportivă românească. Pe 4 octombrie 2017, l-am pierdut pe Valentin Damian. Jurnalistul „Gazetei Sporturilor” avea doar 47 de ani. Se întorcea de la un eveniment auto în Băneasa. A făcut parte din echipa GSP vreme de peste 20 de ani. La fel ca Mugur Corpaci, „Frățică” fuma mult. Anul acesta i-am pierdut pe Cristian Țopescu, decedat pe 14 mai, pe doctorul Marius Ancuța, profesor de snooker la Eurosport, și pe Yvonne Ghiță. Apropiații spun că și Ancuța se despățeau greu de țigară. Și Radu Oprișan, actual ofițer de presă la FC Voluntari, a avut mari probleme. A făcut accident vascular în 2016, a fost în comă, dar s-a recuperat!

În primele trei țări la incidența bolilor cerebrovasculare



România este plasată, potrivit ultimelor statistici, în primele trei ţări europene în ceea ce priveşte incidenţa crescută a bolilor cerebrovasculare, precum şi mortalitatea de cauză cerebrovasculară. Datele clinice raportate, privind rata de supravieţuire după un AVC la şapte ani de la debutul bolii sunt îngrijorătoare: 16% dintre pacienţi sunt instituționalizaţi, 20% necesită asistenţă la mers, 31% necesită asistenţă zilnică, iar 71% au capacitatea de lucru afectată. „Trebuie să ne îngrijim, să respectăm raportul dintre orele active şi orele de odihnă. Absenţa bucuriei şi lipsa motivării pozitive sunt factori de risc. Alimentaţia, respectarea unor elemente de bun-simţ în ceea ce priveşte modul nostru de viaţă sunt importante. Mişcarea este o caracteristică fundamentală pentru sănătate”, spune neurologul Dafin Mureşanu.