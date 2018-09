Cum l-a bătut Daniel Isăilă pe Mircea Rednic în campionatul Arabiei Saudite

Antrenorul brașovean Daniel Isăilă a spart gheața în Arabia Saudită și a obținut, în acestă seară, prima victorie pe banca celor de la Al- Hazem, scor 2-1 în fața celor de la Al- Faisaly, formație pregătită de Mircea Rednic, informează monitorulexpres.ro.

Echipa lui Rednic a deschis scorul în minutul 6, dar cei de la Al- Hazem au revenit în partea secundă și au întors dramatic scorul. Golul victoriei echipei pregătite de Daniel Isăilă a fost marcat de brazilianul Alemao în minutul 90+4!

A fost un meci de infarct! Am început tare, dar am luat gol la prima apariție a adversarului în careul nostru. Am căzut după primirea golului și pot spune că am avut șansă, pentru că cei de la Al-Faisaly puteau majora scorul. Repriza secundă a fost controlată total de noi. Am egalat, iar meritul jucătorilor este că s-au bătut pînă la final și au crezut că pot cîștiga. A fost un penalty acordat de arbitrul sloven Damir Skomina, care a consultat chiar și arbitrajul video.

S-a investit foarte mult aici în arbitraj, se aduc la meciuri arbitri de top din Champions League. Cu Mircea Rednic am vorbit înainte de meci și chiar îi spuneam că cel mai bun să cîștige. Acum a cîștigat echipa mea, sînt fericit, iar lui Rednic îi urez mult succes de acum încolo', a spus Daniel Isăilă pentru Monitorul Expres.

Din staff-ul lui Isăilă mai fac parte doi brașoveni, Gabi Kajcsa și Dan Stîngaciu. După patru etape, Al- Hazem ocupă locul în clasament cu 5 puncte (o victorie, două remize și o înfrîngere), iar Al- Faisaly e pe 9 cu 4 puncte.

EXCLUSIV | Unde pleacă antrenorul Daniel Isăilă, după ce a renunțat să mai pregătească naționala U21: preia Al Hazm, din Arabia Saudită