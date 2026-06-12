Cifra reprezintă o creștere de 72% față de ciclul anterior, încheiat cu Qatar 2022, și confirmă extinderea unui model care include acum 48 de echipe, 16 orașe gazdă și 104 meciuri desfășurate pe parcursul a 39 de zile.

Impactul economic al turneului va fi deosebit de semnificativ în Statele Unite, care vor găzdui majoritatea meciurilor. Un raport comun al Organizației Mondiale a Comerțului (OECD) și FIFA a estimat că turneul va genera un impact de 30,5 miliarde de dolari asupra producției din SUA, pe lângă crearea a aproximativ 824.000 de locuri de muncă .

Veniturile din bilete sunt de peste 3 miliarde de dolari

Vânzările de bilete și pachetele VIP de ospitalitate au devenit unul dintre cei mai mari factori de câștig ai evenimentului. Veniturile totale sunt estimate să ajungă la 3 miliarde de dolari. O creștere de 216% față de cele 950 de milioane generate în Qatar în 2022. Cu peste 500.000 de pachete VIP deja date și un sistem dinamic de vânzare care a crescut prețul mediu al biletelor pentru numeroase meciuri, FIFA susține că strategia îi permite să capteze o parte din valoarea economică care, din punct de vedere istoric, rămâne în mâinile pieței secundare de revânzare.

Drepturile audiovizuale continuă să fie principala sursă de finanțare pentru forul de conducere al fotbalului mondial și vor depăși pentru prima dată 4,2 miliarde de dolari, cu o creștere de 24%.

Amploarea investiției a obligat rețelele de televiziune să își modifice modelele de difuzare, încorporând noi formate de publicitate, integrări comerciale în timpul jocului și strategii de maximizare a valorii fiecărui minut de audiență.

Unde se duc banii obținuți de FIFA

În calitate de organizație non-profit, FIFA declară că va reinvesti cel puțin 11,67 miliarde de dolari din veniturile sale de 13 miliarde de dolari „pentru a stimula dezvoltarea fotbalului la nivel mondial”, o creștere de 20% față de ciclul actual, deși modul în care sunt distribuiți acești bani este controversat.

Aproximativ 2,7 miliarde de dolari sunt alocați sub formă de finanțare directă celor 211 de federații membre ale FIFA și celor șase confederații continentale, ceea ce, potrivit criticilor, reprezintă un mijloc extrem de eficient de a asigura menținerea regimului actual.

Cea mai mare cheltuială a FIFA o reprezintă costurile de organizare a turneelor, bugetul alocat tuturor competițiilor sale în ultimii patru ani ridicându-se la 7,6 miliarde de dolari, dintre care Cupa Mondială din 2026 este de departe cea mai costisitoare, cu 3,8 miliarde de dolari, o sumă care include toate costurile operaționale și premiile în bani.

Cu toate acestea, Cupa Mondială de 13 miliarde de dolari va fi marcată și de un peisaj internațional complex și de provocări logistice majore. Candidatura comună a Mexicului, Canadei și Statelor Unite a început în timpul primului mandat al lui Donald Trump și evenimentul a luat startul în mijlocul tensiunilor comerciale, conflictelor geopolitice și incertitudinii globale sporite.

Radare avansate, sisteme anti-drone și senzori inteligenți

Cheltuielile financiare masive includ și o luptă tehnologică silențioasă în domeniul securității. Una dintre principalele provocări va fi protejarea stadioanelor de amenințarea dronelor autonome ieftine. Guvernul Statelor Unite a alocat sute de milioane de dolari achiziției sistemelor anti-drone pentru a proteja arenele sportive, cu radare avansate, senzori inteligenți și tehnologii capabile să detecteze și să dezactiveze dispozitivele suspecte înainte ca acestea să reprezinte un risc pentru mulțimi.

În cele din urmă, turneul va reuni o constelație de vedete a căror valoare comercială rivalizează cu cea a marilor corporații globale. Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, doi fotbaliști cu averi care depășesc pragul unui miliard de dolari, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, vor fi în arene.

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