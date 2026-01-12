Informația s-a rostogolit în mediul online și a ajuns până în presa din Germania și din Italia, jurnaliștii de la Footboom și Tutto Mercato Web notând că Dan Petrescu face chimioterapie și a slăbit 30 de kilograme în doar câteva luni.

Florin Prunea a negat că antrenorul are cancer, afirmând că acesta are amigdalită și trebuie să-și scoată amigdalele, lucru confirmat și de jurnalistul britanic Neil Barnett.

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer. Nu știe de unde au ieșit poveștile astea! A avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat”, a scris englezul pe platforma X.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Contactat de jurnaliștii de la Click, Rică Răducanu a vorbit și el despre starea lui Dan Petrescu, afirmând că este sigur că antrenorul va reveni pe banca tehincă după ce se va face bine.

„L-am cunoscut pe Dan Petrescu, este un om tare de treabă și sufletist. Am auzit și eu că are probleme de sănătate. Și nu par ușoare sau simple, din moment ce a luat o pauză de la antrenoratul în fotbal. Nu știu ce diagnostic exact are, e necazul lui, nu e obligat să spună. Să stea liniștit, să se trateze așa cum îl sfătuiesc medicii și îi suntem alături.

Nu știu ce se tot întâmplă, dar tot mai mulți oameni deloc bătrâni din România sunt foarte bolnavi. Îi zic așa: «Dane, să revii în fotbal, avem mare nevoie de tine»! L-am văzut prin niște fotografii, a mai slăbit, da. Dar așa e la boală, toți slăbim. Să nu se sperie! Sunt convins că se va pune din nou pe picioare, la urma-urmei mereu a fost un învingător”, a spus Rică Răducanu pentru sursa citată.