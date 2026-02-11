Călin Donca a făcut câteva remărci cu privire la atitudinea fostului politician față de el. Reacția acestuia vine după ce Boureanu a declarat că el nu ar putea să își lase soția și copiii acasă, pentru a venit la un astfel de concurs.

„El în locul meu nu va fi niciodată, în primul rând. În al doilea rând, el ceea ce nu știe este că într-o familie deciziile se iau împreună. Eu am luat decizia de a merge acolo cu copiii și soția, toți la o masă. Le-am spus că merg și pentru că merg, mergem după aceea împreună două săptămâni undeva și toată lumea a fost bucuroasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Lucru care pe Cristi probabil că l-ar fi șocat să facă. De aceea, la vârsta de 52 de ani, este singur, foarte singur. Eu zic că faptele vorbesc pentru fiecare”, a declarat Călin Donca, la Știrile Antena Stars.

De asemenea, Călin Donca a avut neînțelegeri și cu Larisa Uță, după ce aceasta i-a jignit familia. „Eu cu o singură femeie am avut un conflict pentru că mi-a jignit familia și soția.

A fost un moment foarte dureros pentru că a trebuit să dorm și nopțile următoare să dorm în același loc cu ea. În primul rând, și-a bârfit soțul la tot tribul cu toate aspectele lor în 24 de ani de căsnicie. Vă pot spune eu viața fostului soț al Larisei”, a declarat Călin Donca.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE