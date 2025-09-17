Brazilianul de 38 de ani a acuzat o problemă musculară și, deși a încercat să continue, nu a mai putut juca, scrie The Sun. David Luiz a ieșit de pe teren în minutul 32, după ce a suferit o accidentare musculară pe care a încercat să o ducă în continuare și a avut o expresie vizibil abătută în momentul în care părăsea terenul.

Revenirea lui Luiz în cea mai importantă competiție europeană a cluburilor era una importantă, având în vedere că ultima sa apariție în UCL fusese în noiembrie 2017, pe vremea când era la Chelsea. Atunci, echipa londoneză, antrenată de Antonio Conte, se impunea cu 4-0 în fața celor de la Qarabag.

Pe rețelele de socializare, reacțiile au venit imediat, mulți fani fiind surprinși să afle că Luiz încă mai joacă la un asemenea nivel. „Nu-mi vine să cred că îl văd pe David Luiz în UCL în 2025/26”, a scris un suporter pe X. Alții au remarcat ambiția veteranului, care a preferat să continue fotbalul la 38 de ani în loc să se retragă.

În cariera sa, David Luiz a bifat 54 de meciuri în Liga Campionilor, marcând șapte goluri și oferind o pasă decisivă, în tricoul lui Chelsea, PSG și acum Pafos. Brazilianul rămâne legat de trofeul câștigat în 2012 cu londonezii.

