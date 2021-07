„Ți-ai tăiat unghiile aseară, că altfel poate luai medalie?”, l-a întrebat glumind jurnalistul GSP pe David Popovici după finala de la 200 metri liber a Jocurilor Olimpice.

„Mi le-am ros, mi le rod de când sunt mic! Poate dacă lăsam o unghie, ajungeam locul 3. Dar nu mai contează, am venit aici setat să înot cât de bine pot eu, am și reușit, nu aș putea să fiu mai fericit”, a răspuns tânărul de 16 ani, râzând și adăugând că se bucură pentru rezultatul pe care l-a obținut.

Scopul meu, inițial, nu a fost să iau o medalie, ci să câștig cât de multă experiență se poate, să pot să le arăt tuturor la ce nivel aduc crowl-ul și înotul. (…) Eu nu consider că am pierdut o medalie, ci doar că am câștigat locul 4! (…) Cred că m-am descurcat foarte bine, am reușit să fac tot ce mi-am propus.

David Popovici: