Denisa Dedu, matematicianul din poarta naționalei de handbal a României: ”Calculez mai repede traseele șuturilor adversarelor”

Ajunsă la maturitate, portărița de 24 de ani de la Siofok, Ungaria, e un atu al tricolorelor la turneul final. 34% șuturi apărate cu Germania. Plus un gol din poartă în poartă! E clar, avem poartă: în primul meci contra Cehiei, românca de origine ucraineană Iulia Dumanska a făcut minuni (37% procentaj al șuturilor parate).

„Nu au putut trece de apărare, în primul rând, fetele au făcut un joc extraordinar în defensivă şi m-au ajutat enorm de mult. E meritul întregii echipe, nu numai al meu pentru că am obţinut această victorie”, a spus brașoveanca pentru Gazeta Sporturilor.

„Am încercat tot timpul să fiu focusată, dacă laşi un pic garda jos, am văzut că imediat echipa adversă vine peste tine şi pot apărea surprize. Mă bucur că am păstrat o diferenţă mare pe parcursul întregului joc şi am câştigat clar”

– Denisa Dedu