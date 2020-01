De Andreea Radu,

Cristiano Ronaldo a fost văzut cu un iPod Shuffle vechi agățat de cravată, în timp ce a salutat un grup de fani, înaintea unui meci susținut la Torino, Italia.

iPod-ul fotbalistului pare să fie unul din a 4-a generație, pe care Apple l-a lansat pentru prima oară în 2010.

Dispozitivele nu se mai produc din 2017, dar iPod Shuffles este departe de dispariție. Ele se găsesc online și pot fi cumpărate cu 25 de dolari.

După ce a fost văzut cu iPod-ul Shuffle, unii fani au comentat critic la adresa fotbalistului, spunând că nu este în pas cu tehnologia, deși este unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din istorie, cu o avere netă de 450 de milioane de dolari.

Alți fani s-au supărat după criticile primite de Cristiano Ronaldo, spunând că poate fotbalistul este pur și simplu nostalgic sau că nu are nevoie de un dispozitiv muzical mai performant, având în vedere că acela pe care îl are funcționează.

Everyone mocking Cristiano Ronaldo for using an iPod Shuffle – why? The guy bought a gadget he still likes, still finds useful. He’s not adding to the pollution caused by treating tech as a fashion accessory. Give the guy a break! pic.twitter.com/xpaT4rDPaT