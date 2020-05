De Cristian Otopeanu,

Mike Tyson, care ar fi cântărit peste 170 de kilograme la un moment dat, a spus că dieta vegană l-a ajutat să depășească aceste dificultăți.

„Aveam tensiunea arterială crescută, aveam și artrită și am fost aproape de moarte. Faptul că am devenit vegan m-a ajutat să elimin toate aceste probleme din viața mea. Am slăbit mult, peste 45 de kilograme, iar asta mi-a schimbat viața”, a declarat Tyson, în presa internaţională, conform Digi Sport.

Mike Tyson a anunțat, în urmă cu o lună, că se antrenează din nou și că își dorește să reintre în formă pentru a putea reveni în ringul de box într-un un meci caritabil.

Ultima luptă ca profesionist a lui Mike Tyson a avut loc în 2005, când fostul campion mondial la categoria grea a pierdut în fața lui Kevin McBride.

Citeşte şi:

EXCLUSIV | Ce spune Tudorel Toader după ce Comisia de la Veneția a transmis că a primit de la guvernul român cererea de eliberare din funcție

Guvernul a aprobat un proiect de lege privind blocarea telefoanelor mobile în închisori

A murit Lascăr Zamfirescu, ultimul coleg de Clasă Palatină al Regelui Mihai I care mai trăia. Avea 98 de ani

GSP.RO După Marica, un alt fotbalist a fost prins de soţie cu amanta într-o cameră de hotel

HOROSCOP Horoscop 28 mai 2020. Taurii se grăbesc să tragă concluzii greșite