Prefață pentru Derby de România: Dinamo – FCSB, la U17 și U19. Cine a câștigat

Marele meci care va avea loc duminică, pe Arena Națională (ora 21.00), a fost prefațat de două dispute ale echipelor U17 și U 19 ale celor două cluburi. Și, pentru ca suspansul pentru meciul de la finalul săptămânii să rămână nealterat, victoriile au fost împărțite după meciuri care au oferit faze de joc pe care ni le-am dori și în partida seniorilor.

Dinamo s-a impus la U19

Săptămâna derby-urilor a început cu meciul echipelor de juniori mari, Under 19. Acolo, Dinamo s-a impus cu 5-2, toate golurile fiind marcate după pauză. Foștii dinamoviști Andrei Mărgăritescu și Cătălin Munteanu au aplaudat în picioare reușitele viitoarelor stele ale 'câinilor', care speră ca victoria lor să fie inspiratoare pentru echipa lui Rednic în meciul cu rivalii de-o viață.

Robert Matei: 'Mereu are gust dulce victoria cu FCSB'

Învingători în ceea ce pentru ei reprezintă cel mai important duel din sezon, dinamoviștii parcă pluteau la finalul partidei. 'Mereu are gust dulce victoria în fața FCSB. Peste tot e la fel, de la cea mai mică grupă până la cei mari, e aceeași încrâncenare la aceste meciuri', a declarat Robert Matei, căpitanul 'câinilor'. La fel ca toți coechipierii săi, visează ca prin prestațiile de la juniori să facă pasul spre echipa mare. 'Noi mereu sperăm, dăm tot ce e mai bun, și poate o să ajungem și la echipa mare. Noi ne facem treaba aici. În fiecare an am fost cei mai buni și continuăm tot așa', a mai spus Matei.

Înfrângerea cu Dinamo, din Liga Elitelor U19, doare mai tare decât eliminarea din Cupa României la seniori

Dacă dinamovistul încă visează la echipa mare a 'câinilor', pentru purtătorul banderolei de la FCSB, Daniel Toma, visul a devenit realitate. El a făcut parte în mai multe rânduri din lotul echipei antrenate de Nicolae Dică, ultima dată chiar la eșecul cu Dunărea Călărași, din Cupa României. 'Nu e greu să fiu în ambele loturi. Se resimte o oarecare oboseală, dar eu mă bucur că joc aici și sper să debutez și în Liga 1 la prima echipă și să continui pe aceeași linie', a spus Toma. Chiar dacă eșecul cu Dunărea a însemnat eliminarea echipei din Cupa României, juniorul spune că a fost mai dureroasă înfrângerea din Liga Elitelor, contra dinamoviștilor: 'Sunt greu de digerat două înfrângeri într-o săptămână. Eșecul cu Dinamo a fost mai greu, dar mergem mai departe și sperăm să câștigăm la viitorul meci. Derby-urile cu Dinamo sunt cele mai încrâncenate', a mai declarat căpitanul FCSB. El speră ca eșecul să fie răzbunat de colegii de la seniori, duminică: 'Cu siguranță echipa e motivată după înfrângerea de la Călărași și toți considerăm că o să câștigăm detașat cu Dinamo'.

La U17, FCSB s-a impus după ce jucătorii au spus o rugăciune

La câteva zeci de minute după terminarea partidei Under 19, pe același teren din Complexul Sportiv „Ion Țiriac” din Pantelimon a început meciul echipelor de la Under 17. De data aceasta, s-a impus FCSB, cu 2-0, grație a două goluri marcate în repriza secundă, dar și ajutorului divin. Pentru că nici dacă îi căuta, patronul Gigi Becali nu găsea jucători atât de evlavioși, care să spună 'Tatăl Nostru' înaintea începerii partidei. Iar rugăciunea a avut efect, urmașii lui Tănase, Pintilii sau Gnohere învingând rivala tradițională după două goluri marcate împotriva cursului jocului: pe contraatac după un corner al dinamoviștilor și, apoi, dintr-un penalty.

La finalul partidei, căpitanul învingătorilor, Ovidiu Perianu, era extrem de fericit pentru victorie. El a recunoscut că meciurile cu Dinamo au o încărcătură emoțională aparte, așa că la aceste partide intră pe teren mai motivat ca oricând: 'Pentru noi, acesta e cel mai important meci, așa că am venit cu dorința de a câștiga partida. Eram siguri că ne vom impune. A fost un meci frumos pentru toți și o experiență deosebită. Pentru noi e ceva special să câștigăm în fața lui Dinamo și cred că am salvat puțin din onoare', a declarat Perianu.

Cum mai sunt doar câteva zile până la marele derby dintre Dinamo și FCSB, evident că gândurile tuturor juniorilor celor două cluburi se îndreaptă către meciul de duminică. Perianu e sigur că nu se pune problema învingătoarei, și știe chiar și scorul: 'E un singur derby în țară, Dinamo – Steaua, așa că toată lumea vine să vadă această partidă. Îmi doresc să bată Steaua cu 4-0', a mai spus internaționalul U17.