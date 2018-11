Liga I, etapa a 15-a: Dinamo – FCSB (duminică, ora 21.00). Toate detaliile despre Derby de România

Primăria Capitalei a anunțat ce se va întâmpla cu gazonul de pe Arena Națională, înaintea derby-ului Dinamo – FCSB

S-au pus în vânzare biletele la Dinamo – FCSB, de pe 11 noiembrie. Care sunt prețurile

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, miercuri, că nu îi este teamă de reacţia suporterilor propriei formaţii la derby-ul cu FCSB, programat, duminică, pe Arena Naţională din Capitală, în cadrul etapei a 15-a a Ligii I.

„Nu are de ce să îmi fie teamă de reacţia suporterilor. S-au manifestat şi la meciul cu Voluntari aşa cum au considerat ei de cuviinţă, dar nu a fost niciun incident. Jucătorii sunt conştienţi că suporterii nu sunt mulţumiţi nici de joc, nici de situaţia din clasament (n.r. – locul 9). Dar e important că am câştigat la Voluntari. E o victorie înaintea partidei cu FCSB. Dinamo a avut întotdeauna suporteri, iar ei au fost mereu alături de echipă. Suntem cam singura echipă care are suporteri. Alţii văd că au spectatori, dar nu au suporteri. Pe mine nu mă deranjează să vină 30.000, la început să fie pozitivi, iar apoi în funcţie de joc… Ăştia sunt suporterii, iar eu îi respect pe ei şi deciziile lor”, a spus Rednic.

„Sunt sigur că mulţi suporteri doar prin asta trăiesc… dacă învingi Steaua sau FCSB, cum e acum, ei sunt fericiţi. Dar în situaţia noastră avem nevoie de puncte, indiferent cu cine jucăm. Ştiu că doresc mult de la noi, de aia am şi venit, ca să reuşim împreună să ieşim din perioada asta. Au trecut prin perioade dificile multe echipe, şi Juventus a retrogradat… Dar un suporter adevărat e lângă echipă şi când lucrurile nu merg bine”, a adăugat tehnicianul.

Mircea Rednic a fost invitat miercuri de club să vândă bilete pentru partida cu FCSB la casele de la Stadionul Dinamo în cadrul unei campanii de atragere a fanilor la meciurile echipei. El a vândut tichete de intrare pentru trei fani dinamovişti care au venit în jurul orei 13,00 la casele de bilete. „Aş fi vrut să vină mai mulţi, dar sigur că la ora asta lumea lucrează, alţii sunt la şcoală. Dar sunt sigur că vor veni mulţi dinamovişti la meci. E bine că am venit, să mai vină şi antrenorii la casele de bilete, să simtă şi ei pulsul. Eu sunt mai special… fac de toate”, a afirmat Rednic.

Dinamo întâlneşte, duminică, de la ora 21,00, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia FCSB, într-o partidă contând pentru etapa a 15-a a Ligii I.