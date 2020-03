De Andrei Crăițoiu,

Adversara dinamoviştilor în optimi va fi Paris Saint-Germain! Cele două manșe din „dubla” Dinamo – PSG vor avea loc în perioadele 18-22 martie și 25-29 martie

În minutul 18, dinamovistul Ante Kuduz a fost eliminat direct cu cartonaş roşu, pentru un fault în apărare asupra portughezului Carneiro. Zece minute mai târziu a primit roşu şi pivotul Frade, de la Sporting, pentru un fault nesportiv la Mousavi.

Unul dintre cei mai buni jucători ai meciului a fost portarul Saeid Heidarirad. „Am fost ajutat și de apărare, dar treaba mea e să-mi ajut echipa. Handbalul nu e un sport invidividual: eu îmi ajut colegii, iar ei mă ajută pe mine. Suporterii au fost extraordinari, întotdeauna au fost alături de noi. Noi suntem ca o familie, ne iubim, totul este ok și sper ca această echipă să fie susținută și în sezonul următor”.

Atmosferă colosală în sala Dinamo din București

„A fost un meci foarte intens, așa cum au fost toate din Liga Campionilor în această ediție. Mă bucur că am realizat astăzi ce n-am putut anul trecut. Suntem neînvinși în Ligă și nu pot decât să-mi felicit jucătorii pentru ce au realizat în această dublă manșă. Suporterii au fost minunați, ne-au împins de la spate”, a spus la final Ștefan Constantin, antrenor Dinamo.

Recomandări Zeci de mii de migranți, lăsați de Turcia să intre în UE. Harta cu traseul refugiaților care trece prin mijlocul României

Principalii marcatori ai partidei au fost Asoltanei 7 goluri, pentru Dinamo, respectiv Ghionea 5 reuşite, pentru Sporting. „Nu am văzut niciodată așa ceva într-o sală. Fac de 20 de ani handbal, dar nu credeam că e posibil așa ceva. Cu ajutorul suporterilor am reușit să ne calificăm. Le mulțumim că ne-au împins de la spate! Ne doream foarte mult această calificare”, a fost concluzia lui Dan Savenco, căpitan Dinamo.

În tur, Dinamo a câştigat cu 26-25 (13-9), iar cu dubla victorie obţine calificarea în optimile de finală, pentru prima dată în istoria sa. În sezonul trecut, Dinamo Bucureşti a cedat ambele manşe din baraj cu Sporting, la doar un gol diferenţă (31-32 şi 26-27), ratând faza optimilor de finală în Liga Campionilor.

Dinamo este a patra echipă românească ce trece de grupe în cupele europene, după cele feminine SCM Râmnicu Vâlcea şi CSM Bucureşti (sferturile Ligii Campionilor) şi Gloria Bistriţa (sferturile Cupei EHF).

Recomandări Cine ne anunță cum stăm cu coronavirusul: doctorul Streinu-Cercel, șeful institutului ce le inventa boli pacienților pentru a deconta mai mulți bani de la Casa de Asigurări

Cine e PSG, cea mai bogată echipă din lume?

Campioana ultimelor 5 ediții din Franța, se numără an de an printre favoritele la câștigarea trofeului Ligii Campionilor. În ultimele 4 sezoane, milionarii parizieni au ajuns de 3 ori în Final Four. Anul trecut au fost eliminați dramatic în sferturile de finală de campioana Poloniei Vice Kielce (24-34, 35-26).

În actuala ediție, PSG a terminat pe locul secund grupa A, în spatele Barcelonei. Antrenorul Luiz Gonzalez are la dispoziție un lot stelar. Poarta este asigurată de Vincent Gerard și Rodrigo Corrales, iar pe parchet se laudă cu jucători legendari precum Valur Sigurdsson, Luc Abalo, Luka și Nikola Karabatic, Sander Sagodesn, Mikkel Hansen sau Kim Ekdalh.

Programul meciurilor din optimile de finală

Dinamo Bucureşti – PSG

Orlen Wisla Plock – Veszprem HC

HC Vardar – Pick Szeged

RK Celje – PGE Vive Kielce

FC Porto – Aalborg

Flensburg – Montpellier HB

Câştigătoarea din duelul Dinamo – PSG va juca în sferturi cu învingătoarea din confruntarea RK Celje – PGE Vive Kielce.

Citeşte şi:

Vâlcea petrece! La șapte ani de la revenirea în Liga Campionilor, Vâlcea s-a calificat în „sferturi” și visează la Final 4

CSM București a pierdut la Metz, dar s-a calificat în ”sferturile” Ligii Campionilor la handbal feminin

GSP.RO Imagini greu de privit cu rămășițele lui Kobe Bryant de la locul accidentului. Soția fostului sportiv e devastată: „Violare nemaivăzută a decenței umane!”

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2020. Berbecii au parte de ceea ce aveau nevoie