De Mihai Toma,

”Roș-albii” sunt neînvinși în această ediție a Ligii Campionilor și vor susținuți, în sala Dinamo, de 2.500 de suporteri. Biletele sunt epuizate încă de acum o săptămână.

Manșa tur

Sporting – Dinamo 25-26 (9-13)

Sporting: Cudic, Skok – Araujo, Bingo 4, Carneiro 2, Carol Marzo 3, Frade 3, Gaspar, Ghionea 8, Mladenovic, Rocha, Ruesga, Tavares, Veitia Valdez 2, Vieira, Vujin 3

Dinamo: Heidarirad, Missaoui – Alouini 3, Asoltanei 6, Bannour, Gavriloaia 3, Hossu, Kuduz 7, Shebib 1, Mousavi, Nantes 3, Negru, Savenco, Vrankovic, Vujic 1, Zulfic 2

Echipa care se va impune în barajul Dinamo – Sporting Lisabona va juca contra echipei de pe locul 2 din Grupa A în optimile de finală. În prezent, pe această poziţie se află PSG, însă totul se va decide în ultima etapă.

PSG şi Pick Szeged sunt la egalitate de puncte înainte de ultima etapă din Grupa A. La prima vedere, campioana Franţei porneşte cu prima şansă la locul 2 în Grupa A. Parizienii vor juca pe teren propriu cu PPD Zagreb, formaţie care se află pe penultimul loc.

Pick Szeged va avea o misiune aproape imposibilă în ultima etapă din Grupa A. Vicecampioana Ungariei va juca în deplasare cu Barcelona, formaţie care ar putea să obţină calificarea directă în sferturile de finală, dacă va termina pe primul loc

