Doi suporteri francezi au călătorit 7.000 de kilometri cu bicicleta pentru a-și susține echipa la Cupa Mondială din Qatar

Cei doi și-au început lunga călătorie pe 20 august, de pe Stade de France din Saint-Denis, un loc legendar pentru fotbalul francez. În cele trei luni ei au traversat 13 țări și au mers în total 7.000 de kilometri.

Cei doi suporteri au făcut trei luni pe drum, din Franța până în Qatar

„Am plecat din Paris spre Istanbul, iar de acolo, la Ierusalim. Din Ierusalim am plecat spre Arabia Saudită. Am văzut tot felul de oameni, toate formele de relief. Primele zile în deșert au fost extrem de grele. Era diferit de ceea ce am experimentat în Europa. Nu era nimic în jurul nostru. Am avut însă și unele surprize plăcute. Ne-am dat seama că ospitalitatea este un cuvânt cunoscut în toată lumea. Oriunde am fost, oamenii ne-au dat apă, mâncare, ne-au primit în casele lor”, spune Mehdi Balamissa.

Pentru a ajunge la timp la meciurile Franței, cei doi și-au făcut un program și s-au ținut de el. Au alternat zilele de pedalat, în care au parcurs, în medie, 115 km, cu cele de odihnă. Din punct de vedere fizic, spun ei, provocarea nu a fost atât de dificilă; a contat enorm psihicul.

La un moment dat, au fost nevoiți să meargă 15 ore în plus, până la Riad, în Arabia Saudită, pentru a găsi un atelier de reparații de biciclete: „Am avut multe probleme, dar le-am rezolvat pe rând”, a spus Gabriel Martin.

Cei doi s-au luptat cu căldura deșertului în Arabia Saudită, dar au întâmpinat probleme și în zonele de pădure inundate din Ungaria, în timp ce se îndreptau spre Qatar, oprindu-se în locuri de campare, cabane și hoteluri pentru a dormi.

Ideea de a pleca pe biciclete spre locul de desfășurare a Cupei Mondiale 2022 le-a venit anul trecut, după ce au mers pe două roți din Franța în Italia, pentru a urmări performanța echipei franceze în Finala Ligii Națiunilor din Italia.

„Obiectivul principal al acestei călătorii a fost înainte de toate aventura”, spune Gabriel Martin. Dar „sigur că este și un mesaj ecologic în spatele acțiunii și suntem mândri că putem aduce la Doha valorile mobilității sustenabile”, a adăugat el.

Pe măsură ce s-au apropiat de destinație, lui Gabriel și lui Mehdi li s-au alăturat alți aproximativ 20 de bicicliști francezi, dar și cetățeni străini. Amândoi au spus că a fost plăcut și surprinzător să aibă lângă ei atât de mulți oameni, mai ales după ce timp de trei luni au fost singuri.

„A fost special momentul când am ajuns în Qatar, pentru că a însemnat sfârșitul acestei călătorii nebunești și al acestui stil de viață, de care ne-am bucurat însă foarte mult”, a spus Balamissa.

După ce se va termina Cupa Mondială, Gabriel Martin și Mehdi Balamissa se vor întoarce în Franța cu avionul, dar spun că vor continua să facă astfel de călătorii pe două roți.

