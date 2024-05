Doi suspecţi neidentificaţi până în acest moment au tras 20-25 de focuri într-o casă, folosind puşti semiautomate, a anunţat, într-o conferinţă de presă, şeriful comitatului Bexar, Javier Salazar.

Serviciile şerifului au anunţat un prim bilanţ de cinci victime, doi adulţi şi trei copii în vârstă de până la 10 ani, în stare gravă, în urma tirurilor.

Cea mai tânără victimă are 4 ani, potrivit autorităților.

Într-o înregistrare a unei camere de supraveghere, se vede cum atacatorii coboară dintr-o mașină, se duc în fața unei case și încep să tragă. Sunetele rafalelor sunt asurzitoare.

Atenția, imagini care vă pot afecta emoțional!

Horrible.

The Bexar County Sheriff says these two individuals fired into a house filled with kids, striking 3 of them ages 4, 7 & 8 along with two adults in their 20s and 30s.



The 4 y/o girl died from her injuries, the ME confirmed.



If you know ANYTHING, call 210-335-6000. pic.twitter.com/Hsd6wUp1bd