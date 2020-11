Vezi AICI toată emisiunea.

“Neamțul”, cum este poreclit, a decis să renunțe la treningul de antrenor și să ia costumul de politician pe el. Obișnuit cu meciurile cu FCSB, Dinamo sau Rapid, acum, Dorinel Munteanu se luptă pentru un loc de senator în Parlamentul României. Alegerile sunt programate pe 6 decembrie.

“Foarte multă lume se întreabă de ce am luat această decizie, de a renunța la antrenorat! Și va ține atât timp cât oamenii au încredere în mine și mă vor vota. Vreau să încep să fac lucruri pentru sportul românesc. Dacă o să fiu ales, patru ani voi fi sută la sută în politică”, a spus Dorinel la emisiunea “Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

De la Galați a ajuns la Cluj

”Neamțul” candidează la Cluj-Napoca, după ce la alegerile locale de pe 27 septembrie n-a prins un loc de consilider local la Galați, orașul unde a câștigat titlul de campion al României cu Oțelul. Ca și acum două luni, Munteanu se va regăsi pe listele Partidului Mișcarea Populară (PMP).

“La locale am pierdut la mustață, dar asta nu m-a făcut să cedez, am ridicat ștacheta și am ajuns să candidez la Cluj. Sunt convins că mă vor vota oamenii care au încredere în mine. De ce la Cluj? Așa a decis conducerea partidului. Am primit votul dânșilor să fiu reprezentant la Cluj, să reprezint clujenii și România”, a mai declarat fostul internațional, ajuns acum la 52 de ani.

Clujul este un oraș superb, un oraș cunoscut mie, iar șansele mele sunt mult mai mari de a fi ales acolo. Este important ca susținătorii partidului și fanii lui Dorinel Munteanu să aibă încredere. Dorinel Munteanu:

“Nu există legi care să susțină sportul”

Cu zece ani petrecuți în fotbalul din Germania, Dorinel Munteanu știe ce vrea să schimbe dacă ajunge să reprezinte românii în Parlament.

“Sunt convins că voi reuși în cei patru ani să schimb ceva în sportul românesc. Eu nu vreau să fac multe promisiuni și să nu mă pot ține de ele, dar știu foarte bine ce lipsuri au sportul românesc, în general, și fotbalul, în particular. Sunt convins că voi ajuta sportul și știu ce lipsește. Fotbalul românesc nu este ajutat de legislație. Fără o dezvoltare masivă, consistentă, n-avem cum să creștem. Investițiile sunt foarte mici, legile care susțin sportivul nu există. În acești 15 ani de când sunt în România m-am lovit de foarte multe lucruri care țin exact de ce-mi doresc să schimb în sportul românesc”, a mai declarat acesta.

Și Adrian Neaga vrea să fie senator

Adrian Neaga a decis să intre și el în politică. Va candida din partea Partidului Ecologist Român (PER) la o funcție în Senatul României. Neaga și-a făcut un nume în fotbalul românesc la Steaua și are în palmares 23 de reușite în cupele europene pentru roș-albaștri.

A înscris 45 de goluri în 191 de partide jucate în prima divizie, pentru FC Argeș, Steaua, Urziceni și CS Mioveni. Adrian Neaga și-a început cariera de antrenor în 2013, pregătind echipe modeste, ca Unirea Brașov sau Urban Titu. În 2019, a fost secundul lui Victor Pițurcă la Craiova.

Daniel Ghiță lasă ringul pentru un post de deputat

Fotbalul nu este singurul sport reprezentat pe listele de candidaţi. Fostul luptător K1 Daniel Ghiță deschide lista de candidați PSD pentru Camera Deputaților în judeţul Ilfov.

Daniel Ghiţă a fost câteva luni membru al Partidului România Unită, în anul 2016, formaţiune naţionalistă fondată de Bogdan Diaconu. “Prioritatea în România trebuie să fie sănătatea şi educaţia, nu alegerile! Înjuraţi, denigraţi, eu voi lupta pentru oamenii de rând, cei pe care nu-i aude şi nu-i vede nimeni!”, a fost mesajul sportivului.

