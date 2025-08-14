FCSB a avut un start de meci fulminant, marcând încă din primul minut de joc prin Cisotti. După ce Miculescu (4) și Pantea (13) au încercat poarta adversă, același Miculescu (17) a înscris pentru 2-0, cu un șut la colțul scurt.

După pauză, Drita a redus din handicap prin Tusha (52), apoi a atacat în valuri. Echilibrul de pe teren s-a „rupt” în minutul 68, când Broja, căpitanul kosovarilor, a fost eliminat, pentru o intrare dură la Olaru.

Din acel moment, FCSB a controlat jocul, reușind să mai înscrie o dată prin Politic (85), care s-a jucat cu apărătorii adverși și a trimis la colțul lung, fără speranțe pentru portar. S-a încheiat 3-1 pentru FCSB, care se califică în faza superioară din Europa League.

În urmă cu două săptămâni, pe Arena Națională din București, FCSB s-a impus cu 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0 până în minutul 64.

Astfel, cu scorul general de 6-3, FCSB s-a calificat în play-off-ul din Europa League, unde o va întâlni pe Aberdeen, locul 5 în Scoția sezonul trecut.

Dacă va fi eliminată de echipa scoțiană, FCSB are asigurată prezența în faza principală din Conference League.

În meciul de la Priștina au evoluat echipele:

Drita: Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji (78 Morina) – Dabiqaj, Broja – Balaj (78 Abazaj), Limaj (60 Krasniqi), Tusha (73 Mustafa) – Manaj (78 Ajzeraj). Antrenor: Zekirija Ramadani

FCSB: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Șut (61 Olaru), Chiricheș (77 Politic) – Miculescu, Edjouma (46 Alhassan), Cisotti – Bîrligea (77 Lixandru). Antrenor Elias Charalambous



