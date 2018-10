Dumitru Dragomir lucrează la cartea ”Aurul lui Decebal”: ”Nu poți s-o ții numai cu vrăjeala!”

După ce a scos pe piață 'Meciurile vieți mele', fostul șef LPF lucrează acum la o carte de ficțiune. 'Aurul lui Decebal' va fi bun de tipar anul viitor, atunci când Dumitru Dragomir speră să finalizeze volumul.

'Lucrez la această carte de ficțiune de ceva timp. Am scris vreo 400 de pagini din cele 600 câte va avea volumul', a dezvăluit, pentru Libertatea, actualul 'pensionar'. Acesta a adăugat: 'Cred că voi finaliza cartea anul viitor. Merge mai greu pentru că am nevoie de informații. O fi 'Aurul lui Decebal' o carte de ficțiune, dar e bazată și pe fapte reale. Nu poți s-o ții numai cu vrăjeala! Acum caut istorici pentru a-mi oferi informații din acea perioadă'.

Cartea 'Aurul lui Decebal' este, conform autorului, 'o nebunie, în care agențiile americane și sovietice aleargă după aurul ultimului rege al Daciei'. În plus, această carte va reprezenta scenariul pentru un film de acțiune. 'Se va face și un film după idea din cartea mea. Totul este bătut în cuie', ne-a mai spus fostul om de fotbal.

Între două cărți, Mitică Dragomir mai are timp și pentru construcții. Mai precis lucrează cot la cot cu muncitori la ridicarea unor blocuri de locuințe. 'Așa sunt eu, mă implic în tot, începând de la proiect, până la mistrie. Fac blocuri de locuințe. Un apartament de două camere, super-lux, costă între 60.000 și 90.000 de euro', s-a lăudat omul care a activat 'o viață' în fotbalul românesc.

Fără fotbal nu se poate

În același timp, Dumitru Dragomir mai lucrează la o carte. 'Este vorba despre 'Meciurile vieții mele', volumul al doilea. Scriu la această carte de ceva timp, mai am până s-o finalizaz. Fără fotbal nu se poate. Stați pe fază, că nici nu știți ce pierdeți dacă n-o veți citi!', i-a făcut reclamă fostul președinte de la Liga Profesionistă de Fotbal.

Cărți 'pe bandă' în închisoare

Dumitru Dragomir le calcă pe urme oamenilor de fotbal care au scris cărți 'fără număr' în închisoare. Este vorba, în primul rând, despre Gigi Becali, cu 5 cărți publicate după gratii, dar și de cei condamnați în 'Dosarul transferurilor' (Cristi Borcea – 2 cărți, George Copos – cinci cărți, Gică Popescu – 5 cărți, Mihai Stoica – 4 cărți, Gigi Nețoiu – 4 cărți, Ioan Becali – 3 cărți și Victor Becali – o carte).

De asemenea, și alți oameni de fotbal care au ajuns în pușcărie în alte spețe au tipărit 'volume științifice'. Astfel, Dinel Staicu a scris 10 cărți, Cornel Penescu, 5 cărți, iar Ioan Niculae, 5 carți.