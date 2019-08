De Sorin Ion,

Va alerga la principala cursă a anului pentru el, la Ultra Trail du Mont Blanc, convins că poate face o figură frumoasă.



Libertatea: Cum ți s-a părut în Carpați?

Munții din România sunt minunați. Totul părea puțin mai sălbatic față de alte locuri în care m-am antrenat și am participat la curse, fapt care mi-a plăcut foarte mult. În ce privește terenul, profilul, găseai câte puțin din fiecare aspect pe care îl poți găsi pe munte, și trasee tehnice, stâncoase, și alergabile, și pădure și gol alpin. A fost foarte plăcut să mă antrenez și să alerg acolo.



Cum te-ai simțit în România?

A fost minunat! Radu Milea (n.n – organizator de curse de alergare montană și ultramaratonist) ne-a făcut să ne simțim ca și cum am fi făcut parte din familia lui. A fost pentru prima dată când am ajuns acolo și a fost o experiență extraordinară!



Cum ți s-a părut Retezat SkyRace?

O cursă în care competiția a fost foarte puternică, ca să fiu sincer am fost puțin surprins de nivelul ridicat. Au fost câțiva alergători foarte puternici!



Ai alergat apoi Lavaredo Dolomites (87k), unde ai terminat al treilea.

Putem spune că Retezat SkyRace mi-a prins bine ca antrenament. Chiar dacă Lavaredo nu a fost o cursă pe care am tratat-o ca un obiectiv dar a fost plăcut să alerg această cursă simțindu-mă bine după timpul petrecut în România. Am fost foarte fericit că am reușit să termin pe locul 3 la Retezat SkyRace, mai ales că este o cursă mult mai scurtă decât ce alerg de obicei. Cei doi băieți care m-au bătut au fost extraordinari pe coborâri!



La început de an ai avut o cursă de World Tour, un ultra in Hong Kong, ai terminat pe poziția a 5-a. Cum a fost?

Hong Kong este un loc minunat pentru a lua parte la o cursă. Toată experiența acolo a fost super. Este foarte diferit de alte curse din World Tour, iar alergătorii chinezi sunt incredibil de puternici. Am fost primul ”ne-chinez” din clasament ceea ce a fost foarte tare.



Ai fost prezent la startul UTMB în ultimii doi ani, în 2017 ai terminat al 11-lea iar în 2018 nu ai reușit să ajungi la final. Cum a fost acum un an?

Cursa din 2017 a fost foarte bună pentru mine chiar dacă am avut o intervenție chirurgicală la gleznă în martie, același an. Anul trecut a fost un an dezastruos încă de la prima cursă a sezonului, care a fost în Madeira, MIUT. La UTMB, am avut probleme la stomac încă de la începutul cursei. Între kilometrii 90 și 140, nu am avut nimic de mâncat și de băut, fapt ce până la urmă s-a simțit, și am renunțat la Vallorcine. A fost frustrant să fiu al 5-lea la Champex Lac și totuși să nu pot termina.



Cum s-a derulat cursa în 2017?

Atunci a fost o cursă interesantă. Am început foarte încet, pentru că încă mă gândeam dacă glezna o să țină. Am intrat din ce în ce mai puternic în cursă și după Champex Lac am început să trag mai tare. De acolo până la finiș m-am simțit minunat, mai ales că depășeam foarte mulți alergători. Mi-a fost și greu, mai ales între Notre Dame de la Gorge și Courmayeur, era frig și aveam greutăți în a mă alimenta cum trebuie.



Ce-ți place cel mai mult la UTMB?

Faptul că există o competiție foarte puternică! În plus, traseul este frumos iar atmosfera este incredibilă!



Unde sunt porțiunile în care trebuie să fii mai calm și unde trebuie să tragi mai tare?

UTMB este o cursă interesantă. Cred că acum, când cursa este foarte competitivă, trebuie cumva să tragi tare prin mai multe parți ale traseului. Trebuie să ajungi la Courmayeur / refugiul Bonatti simțindu-te vine pentru ca să poți fi puternic pe ultimii 50-60 kilometri. Mereu e greu la Col du Bonhomme sau la Grand Col Ferret.



Ce crezi că vei face în acest an?



Antrenamentele și cursele au fost bune în 2019, intru în cursă cu mai multă încredere decât aveam anul trecut. Voi trage tare pentru un loc pe podium!

Cine crezi că va fi pe primele trei locuri?

Competiția în acest an, ca de obicei de altfel, este foarte ridicată, și cred că oricare dintre primii 40 de alergători pot ajunge la final pe podium. Numele lor? Nu sunt sigur, îți voi spune de 31 august! ☺



