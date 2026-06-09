Printre vedetele colecției se numără piese rare realizate de Longines la 1878, gravate cu „Cei trei voinici” care au cucerit Reduta Grivița în Războiul de Independență, dar și modele dedicate Regelui Mihai, Curții de Argeș sau Dorobanților.

Dincolo de valoarea patriotică, expoziția reflectă modul în care marile branduri elvețiene precum Omega, Zenith sau Longines au modelat modernizarea instituțională a țării, devenind mărci de fiabilitate pentru companii strategice naționale ca Căile Ferate Române (CFR), Societatea de Transport București (STB), Armată sau Aviație.

Multe dintre aceste comori orologere, realizate de-a lungul timpului special pentru piața noastră și „pe limba română”, au fost recuperate din colecții private prin eforturile comunității „Ceasuri pentru România”, coordonată de Dan Cătălin Buzdugan.

Trecerea de la ceasurile de buzunar la cele de mână de după Primul Război Mondial deschide calea către istoria recentă, unde inovațiile autohtone continuă să farmece publicul.

Principesa Margareta și Principele Radu au fost și ei prezenți la eveniment, iar Libertatea a discutat cu cei doi.

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