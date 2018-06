Messi a împlinit 31 de ani. Aniversare tristă pentru starul Argentinei

Echipa Argentinei pregăteşte meciul decisiv cu Nigeria, vital pentru calificarea în optimile Cupei Mondiale din Rusia, dar cu prilejul celei de-a 31-a aniversări, Leo Messi a primit numeroase mesaje de felicitare de la coechipieri şi prieteni, relatează EFE.

De la baza Uruguayului, amicul său Luis Suarez nu a scăpat prilejul de a-i transmite un mesaj pe Twitter: ”La mulţi ani băiete. 31. Bucură-te de ziua ta. Te voi susţine întotdeauna şi îţi doresc să fii cel mai bun. Prieten&TeamMessi”.

FELIZ CUMPLEAÑOS, chaval 3⃣1⃣???? Disfruta tu día. SIEMPRE APOYÁNDOTE y deseándote lo MEJOR, AMIGO ???? @TeamMessi

HAPPY BIRTHDAY 3⃣1⃣ ???? Enjoy your day. Always SUPPORTING you and WISHING you all the best, my friend ???? pic.twitter.com/TroPuIeF8i

