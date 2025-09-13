Incidentul datează din 2014, când Davids i-a încredinţat operele de artă lui Habiby în timpul mutării într-un apartament din Londra, relatează De Telegraaf. Conform acuzaţiilor, Habiby ar fi folosit 37 de tablouri, a căror valoare este estimată la aproape 220.000 de euro, ca garanţie pentru împrumuturi la case de amanet, fără a-l înștiința pe Davids. 

După ce împrumuturile nu au fost rambursate, mai multe opere au fost scoase la licitaţie şi vândute în întreaga lume, notează News.ro.

Edgar Davids a aflat întâmplător de situație. Un cumpărător din Hong Kong, care achiziționase câteva tablouri, a observat numele lui Davids pe acestea şi l-a contactat prin Instagram pentru a afla mai multe detalii. 

Fostul fotbalist, surprins de situaţie, a anunțat imediat poliţia britanică. Edgar Davids a jucat pentru echipe mari precum Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona şi Tottenham. 

