La mai puțin de trei luni de la semnarea contractului cu Legia Varșovia, Edward Iordănescu ar putea părăsi capitala Poloniei. Tehnicianul de 47 de ani este dorit de Al Jazira!

3 milioane de dolari pe an de la Al Jazira

În acest moment cei din Emiratele Arabe Unite, sunt gata să achite clauza de 400.000 de euro din contractul lui Iordănescu, însă alte detalii despre posibila mutare nu au fost încă discutate.

Conform informațiilor obținute de GSP.RO, șanse există, dar sunt mici ca Edi să accepte cele trei milioane de dolari pe an, pentru el și întregul staff.

Rămâne de văzut dacă Edi va decide să continue pe drumul european sau va alege milioanele de dolari puse pe masă de cluburile din Emiratele Arabe Unite.

Și Mirel Rădoi a fost antrenor acolo

Edward Iordănescu nu ar fi primul antrenor român care ajunge la Al Jazira. În trecut, acolo a lucrat și Mirel Rădoi, actualul tehnician al Universității Craiova.

Rădoi a condus echipa doar 7 meciuri, reușind o singură victorie, chiar la debut. În următoarele 6 partide, Al Jazira a înregistrat 5 înfrângeri și o remiză. Clasată pe locul 8, formația a decis să se despartă de antrenorul român în aprilie 2024.

În prezent, echipa este pregătită de marocanul Hussen Ammouta, instalat în vara lui 2024. Noul sezon a început însă cu un pas greșit, Al Jazira pierzând cu 2-3 pe terenul lui Khorfakkan.

Recomandări De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Edi Iordănescu nu a mai prelungit cu echipa națională

„Edward Iordănescu, al cărui contract expiră la finalul lunii iulie, nu va continua pe banca echipei naționale a României”, a fost mesajul FRF după Campionatul European din Germania.

După o campanie în Liga Națiunilor, în 2022, care a reprezentat o etapă de pregătire a preliminariilor pentru EURO 2024, FRF a decis continuarea colaborării, iar în campania de calificare pentru turneul final din Germania echipa națională a încheiat pe primul loc, neînvinsă și cu doar 5 goluri primite în cele 10 partide.

Performanțele au continuat și la turneul final al EURO 2024, unde, sub conducerea lui Edward Iordănescu, România a câștigat grupa, depășind Belgia, Slovacia și Ucraina.

Mai mult, în primul meci al turneului final, tricolorii au reușit cea mai categorică victorie din istoria participărilor la turneele finale, mondiale și europene, învingând Ucraina cu scorul de 3-0.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE