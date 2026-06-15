Portarul Josimar „Vozinha” Dias, 40 de ani, una dintre legendele vii ale fotbalului din țara cu 600.000 de locuitori a devenit erou național după ce a fost declarat cel mai bun fotbalist de pe teren. 

Contul său de Instagram a fost invadat de fani din întreaga lume,sărind în două ore de la 50.000 de urmăritori la 2 milioane!!! Îl puteți vedea în video alăturate cum lăcrimează în timp ce oferă declarații după joc, respectiv cât de surprins este de popularitatea imensă căpătată brusc.

Este cel mai îndrăgit fotbalist al țării, a plecat în străinătate abia la vârsta de 25 de ani, devenind jucător profesionist la Progresso do Sambizanga din Angola. Șase luni mai târziu, a debutat pentru Capul Verde într-o victorie cu 2-0 împotriva Camerunului, care a ajutat țara să se califice la prima sa Cupă Africană a Națiunilor în 2013. 

La jocul de la Atlanta a asistat și președintele țării, José Maria Neves, 67 de ani, o veche cunoștință a ziarului Libertatea – pentru care a acordat un interviu exclusiv în 2023. Acesta a postat fotografii pe rețelele sociale și, de câteva zile, a afișat la profilul de pe facebook fotografia naționalei. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Elegantă, discretă și misterioasă! Surpriza momentului, cine este, de fapt, soția lui Adrian Veștea. Doamna care-i este alături de foarte mulți ani premierului desemnat a ajuns acum în centrul atenției tuturor, iar un amănunt uluitor face înconjurul presei. Cu ce se ocupă soția lui Veștea
Viva.ro
Elegantă, discretă și misterioasă! Surpriza momentului, cine este, de fapt, soția lui Adrian Veștea. Doamna care-i este alături de foarte mulți ani premierului desemnat a ajuns acum în centrul atenției tuturor, iar un amănunt uluitor face înconjurul presei. Cu ce se ocupă soția lui Veștea
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Unica.ro
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.RO
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
GSP.RO
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
Parteneri
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

Liberalii care vor face parte din Guvernul Veștea sau îl vor vota în Parlament vor fi excluși din partid, anunță Ilie Bolojan
Politică 22:51
Liberalii care vor face parte din Guvernul Veștea sau îl vor vota în Parlament vor fi excluși din partid, anunță Ilie Bolojan
Conducerea PNL a respins cu un vot zdrobitor susținerea Guvernului Veștea și-i amenință cu excluderea pe partizani / „Nu îmi depun mandatul”
Politică 22:41
Conducerea PNL a respins cu un vot zdrobitor susținerea Guvernului Veștea și-i amenință cu excluderea pe partizani / „Nu îmi depun mandatul”
Parteneri
Rusia ar pierde războiul din Ucraina, iar Putin devine tot mai imprevizibil și mai periculos
Adevarul.ro
Rusia ar pierde războiul din Ucraina, iar Putin devine tot mai imprevizibil și mai periculos
Jucătorul pierdut gratis de UTA și-a găsit echipă în SuperLiga. Cu cine semnează puștiul cu o poveste de film. Exclusiv
Fanatik.ro
Jucătorul pierdut gratis de UTA și-a găsit echipă în SuperLiga. Cu cine semnează puștiul cu o poveste de film. Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Stiri Mondene 23:35
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Prezentatoare noi la Antena 1: „Sunt recunoscătoare că mă alătur echipei”. De unde vin și cine sunt Diana Isaia și Andreea Crăciun
Stiri Mondene 18:07
Prezentatoare noi la Antena 1: „Sunt recunoscătoare că mă alătur echipei”. De unde vin și cine sunt Diana Isaia și Andreea Crăciun
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
Reacția lui Veștea privind excluderea sa din PNL: "Indiferent de decizie, rămân liberal"
ObservatorNews.ro
Reacția lui Veștea privind excluderea sa din PNL: "Indiferent de decizie, rămân liberal"
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Parteneri
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
GSP.ro
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
GSP.ro
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
Parteneri
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
Mediafax.ro
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Zodia care va începe ziua de marți în lacrimi. Acest nativ va avea o povară greu de dus
Redactia.ro
Zodia care va începe ziua de marți în lacrimi. Acest nativ va avea o povară greu de dus
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc
KanalD.ro
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc

Politic

Liberalii care vor face parte din Guvernul Veștea sau îl vor vota în Parlament vor fi excluși din partid, anunță Ilie Bolojan
Politică 22:51
Liberalii care vor face parte din Guvernul Veștea sau îl vor vota în Parlament vor fi excluși din partid, anunță Ilie Bolojan
Conducerea PNL a respins cu un vot zdrobitor susținerea Guvernului Veștea și-i amenință cu excluderea pe partizani / „Nu îmi depun mandatul”
Politică 22:41
Conducerea PNL a respins cu un vot zdrobitor susținerea Guvernului Veștea și-i amenință cu excluderea pe partizani / „Nu îmi depun mandatul”
Parteneri
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
ZiaruldeIasi.ro
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
Gigi Becali vrea să transfere la FCSB noua senzaţie din SuperLiga! Suma uriaşă pe care trebuie să o plătească patronul roş-albaştrilor
Fanatik.ro
Gigi Becali vrea să transfere la FCSB noua senzaţie din SuperLiga! Suma uriaşă pe care trebuie să o plătească patronul roş-albaştrilor
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani