Portarul Josimar „Vozinha” Dias, 40 de ani, una dintre legendele vii ale fotbalului din țara cu 600.000 de locuitori a devenit erou național după ce a fost declarat cel mai bun fotbalist de pe teren.

Contul său de Instagram a fost invadat de fani din întreaga lume,sărind în două ore de la 50.000 de urmăritori la 2 milioane!!! Îl puteți vedea în video alăturate cum lăcrimează în timp ce oferă declarații după joc, respectiv cât de surprins este de popularitatea imensă căpătată brusc.

🚨REACT DAS REDES: Vozinha descobriu que ganhou mais de 1 MILHÃO de seguidores após seu desempenho durante o jogo de Cabo Verde contra Espanha! pic.twitter.com/4SfBjNikY5 — Central Reality (@centralreality) June 15, 2026

Este cel mai îndrăgit fotbalist al țării, a plecat în străinătate abia la vârsta de 25 de ani, devenind jucător profesionist la Progresso do Sambizanga din Angola. Șase luni mai târziu, a debutat pentru Capul Verde într-o victorie cu 2-0 împotriva Camerunului, care a ajutat țara să se califice la prima sa Cupă Africană a Națiunilor în 2013.

La jocul de la Atlanta a asistat și președintele țării, José Maria Neves, 67 de ani, o veche cunoștință a ziarului Libertatea – pentru care a acordat un interviu exclusiv în 2023. Acesta a postat fotografii pe rețelele sociale și, de câteva zile, a afișat la profilul de pe facebook fotografia naționalei.

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