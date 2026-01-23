Târnovanu a apărat la şutul lui Hoxha, din minutul 24, pentru ca un minut mai târziu Bîrligea să primească un cartonaş galben care îl face indisponibil pentru ultimul meci din grupa Ligii Europa, cu Fenerbahce.

Bîrligea a readus speranșa în tabăra FCSB

Bucureștenii au reușit treptat să echilibreze partida, iar chiar înainte de pauză Daniel Bîrligea a readus speranța, marcând cu o execuție excelentă pentru 2-1, la primul șut pe poartă.

Croaţii au controlat jocul și în repriza secundă, dar fazele periculoase de poartă au cam lipsit

Partea a doua a început cu schimbări ofensive pentru campioana României, care a încercat să forțeze egalarea, însă ocaziile au fost sporadice, iar eficiența a lipsit.

Dinamo Zagreb a lovit decisiv în minutul 71, când Beljo a reușit „dubla”, profitând din nou de o apărare fragilă. Finalul a aparținut tot gazdelor, care au mai punctat o dată prin Kulenovic, în prelungiri, stabilind scorul final, 4-1.

FCSB rămâne cu șanse doar teoretice la o calificare în primăvara Europa League

În clasament, Dinamo Zagreb a urcat pe locul 20, cu 10 puncte, FCSB e pe 29, cu şase puncte şi şansele de accedere în turul următor sunt microscopice pentru echipa lui Charalambous.

Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, crede că dacă formaţia sa va rata şi play-off-ul Superligii, după ratarea europeană, sezonul va fi unul total compromis.

„Două goluri primite în primele două zece minute, apoi am echilibrat, am marcat si noi un gol, dar finalul a fost slab, slab. Dacă nu vom intra în play-off în campionat, atunci va fi un an compromis. Nu este ok cum jucăm, e foarte rău. Cât timp primeşti patru goluri, cred că puteam probabil să fac ceva. Nici nu am văzut golurile, ca să pot vorbi mai mult. Calificare? Am văzut că la 9 puncte şi cu golaveraj ok ai putea să mergi mai departe, dar noi avem golaveraj minus şapte… O să vedem atunci…”, a declarat Ştefan Târnovanu după înfrângerea suferită de FCSB la Zagreb, joi seara, scor 1-4, potrivit News.ro.

Echipele de start:

Dinamo Zagreb (4-2-3-1): Filipovic – Galesic, Dominguez, McKenna, Goda – Misic, Zajc – Bakrar, Ljubicic, Hoxha – Beljo

Rezerve: Nevistic, Kulenovic, Mikic, Mudrazija, Perez Vinlof, Soldo, Stojkovic, Theophile-Catherine, Topic, C. Varela, Vidovic, Villar

Antrenor: Mario Kovacevic

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea – Crețu, Toma, Oct. Popescu, Thiam, Pantea, Politic, Alibec

Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru: Sander van der Eijk (Olanda)

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE