După ani de muncă intensă și numeroase medalii obținute la competiții internaționale de informatică, Rareș a reușit să-și îndeplinească visul, devenind unul dintre puținii elevi români acceptați anual la această instituție de elită.

„Am depus aplicația cu emoție, ca atunci când arunci zarurile pe masă, știind că poți avea noroc”, a povestit Rareș pentru Viața Liberă.

Drumul spre MIT nu a fost însă unul ușor. Aplicația sa a inclus, pe lângă rezultate academice de excepție, probe precum examenul SAT, un test de limbă engleză și demonstrarea competențelor extracurriculare.

„Au cerut până și înregistrări ale pieselor pe care le-am interpretat la pian, un instrument pe care l-am studiat cu pasiune timp de peste 10 ani”, a mai spus el.

Rareș, care a cucerit numeroase medalii de aur la olimpiade naționale și internaționale, consideră că admiterea la MIT reprezintă „încununarea tuturor eforturilor depuse de un elev pasionat de științele exacte”.

„În SUA, ca și în alte state care pun preț pe utilizarea inteligenței umane în egală măsură cu a celei artificiale, există nenumărate oportunități pentru tinerii dornici și capabili de a explora noi teritorii ale științei și tehnologiei”, povestește tânărul.

Performanțe care inspiră

De-a lungul anilor de liceu și gimnaziu, Rareș Andrei Neculau a acumulat o serie de premii remarcabile. În 2025, a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Informatică din Sucre, Bolivia, și la Romanian Master of Informatics, desfășurată la București.

De asemenea, a obținut medalii de aur și argint la alte competiții, precum Olimpiada Central-Europeană de Informatică (CEOI) și Turneul Internațional Avansat de Informatică din Bulgaria. În 2024, Rareș a fost selectat în clasamentul FORBES România „30 sub 30”, recunoaștere a realizărilor sale excepționale.

Pentru Rareș, însă, aceste rezultate nu sunt doar un motiv de mândrie personală, ci și o oportunitate de a reprezenta România la nivel internațional.

„Închei liceul cu bucurie, tristețe, mândrie și recunoștință. Sunt mândru că am putut duce numele colegiului, al orașului și al țării pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor naționale și mondiale”, a declarat el pentru Viața Liberă.

Planuri pentru viitor pentru românul ajuns la MTI

Deși Rareș recunoaște că a primit oferte de la mai multe universități de prestigiu din întreaga lume, a ales MIT, considerând-o „vârful de lance la nivel mondial pe linie de tehnologie”.

Totuși, tânărul nu exclude posibilitatea de a se întoarce în România după finalizarea studiilor, dorindu-și să contribuie la dezvoltarea țării sale: „Mă atrage ideea de a face ceva acasă, în România, unde mi-ar plăcea să-mi aduc contribuția măcar la o mică parte din pașii către mai bine ai acestei minunate țări„.

În timpul anului școlar 2025-2026, Rareș își propune să participe la olimpiadele de informatică, inteligență artificială și lingvistică, în paralel cu pregătirea pentru examenul de bacalaureat.

„Mi s-a spus că acum pot participa la olimpiade relaxat, știind că am fost deja admis la facultatea pe care mi-o doream, dar adevărul este că am participat și voi participa la olimpiade cu relaxare și emoție deopotrivă, nu pentru a fi admis undeva, ci pentru că acestea reprezintă pentru mine reale provocări, care îmi dau energia și plăcerea de a continua”, a subliniat el.

Alexandru Carp, un alt talent promițător din Galați

Printre tinerii promițători din Galați se numără și Alexandru Carp, elev în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Dunărea”. La doar 16 ani, Alexandru a dezvoltat un concept teoretic original în domeniul inteligenței artificiale, denumit „MIS – Memorie Identitară Stratificată (v1.1)”, potrivit publicației Viața Liberă.

Acest model propune ca inteligența artificială să nu se limiteze doar la furnizarea de informații, ci să înțeleagă mai bine contextul și relația cu utilizatorul.

„AI-ul este într-o dezvoltare continuă, dar nimeni nu vrea să facă o schimbare radicală. Se merge în continuare doar pe ideea de bază de date, iar asta cred că trebuie schimbat”, a explicat Alexandru pentru Viața Liberă.

El susține că inteligența artificială ar putea deveni mai utilă și mai ușor de înțeles pentru oameni, având reacții adaptate contextului și păstrând o aparență de „empatie” și „sentimente”.

„Eu vreau ca un robot să fie un instrument care să ajute oamenii, să fie îndrumați, să nu mai simtă că sunt singuri”, a spus tânărul gălățean.

Modelul propus de Alexandru se concentrează pe o structurare a memoriei AI pe patru niveluri: factual, emoțional simulat, identitar și adaptiv. Această abordare are scopul de a crește încrederea utilizatorilor în tehnologiile bazate pe AI, mai ales în cazul roboților de companie sau al inteligenței conversaționale. Totuși, elevul atrage atenția asupra riscurilor potențiale.

„Nu trebuie ignorate relațiile pe care unii oameni ajung să le dezvolte cu AI. De aceea e important să vorbim și despre avantaje, și despre riscuri”, povestește tânărul gălățean.

În timp ce Rareș Andrei Neculau se pregătește să-și înceapă studiile la MIT, iar Alexandru Carp își continuă cercetările în domeniul inteligenței artificiale, Galațiul se poate mândri cu tineri care, prin inteligența și perseverența lor, duc numele orașului și al României pe cele mai înalte culmi ale excelenței academice.

