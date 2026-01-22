Ambii sunt elevi la Liceul cu Program Sportiv

Un incident grav s-a petrecut în ziua de 14 ianuarie în apropierea Spitalului 3 din Brăila. Un elev în vârstă de 14 ani l-a atacat cu o macetă pe colegul său, un adolescent de 15 ani. Cei doi tineri sunt elevi la Liceul cu Program Sportiv.

Adolescentul de 14 ani i-ar fi despicat elevului de 15 ani căciula pe care o avea pe cap cu maceta. Fesul tânărului era însă înghețat de la ger, iar astfel i-ar fi salvat viața.

Cum a fost atacat elevul de 15 ani cu maceta de colegul său

Conflictul dintre cei doi adolescenți ar fi început verbal, iar victima ar fi utilizat un spray lacrimogen împotriva agresorului. Acesta, în replică, a scos o macetă și l-a lovit pe băiatul de 15 ani în cap. „I-a despicat căciula din cap cu maceta. Căciula era înghețată de la ger.

Putea să-l omoare”, a povestit un prieten al victimei pentru presa locală. Din fericire, lovitura nu i-a fost fatală. Un selfie realizat de adolescent imediat după incident arată cum maceta i-a tăiat aproape perfect căciula, pe mijlocul capului.

Victima i-a pulverizat spray lacrimogen

„În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, în ziua de 14 ianuarie, după ce i-a fost pulverizat spray cu substanţă iritant-lacrimogenă în zona feţei, de către persoana vătămată C.M.-E., inculpatul a lovit-o pe aceasta cu o macetă în zona capului, cu intenția de a-i suprima viaţa. I-a provocat leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 20-25 zile de îngrijiri medicale, iar prin faptele sale a tulburat ordinea şi liniștea publică a persoanelor prezente”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

Procurorul de caz a solicitat luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul I.A., pe o perioadă de 30 de zile, însă instanța nu a considerat necesară această măsură.

Adolescentul a fost plasat în arest la domiciliu, cu brățară electronică de monitorizare, precum și cu interdicția de a comunica direct sau indirect cu persoana vătămată C. M. -E. şi martorii. Totodată, băiatul este obligat să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, judecătorului sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemat.



