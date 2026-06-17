Pe lângă atmosfera de sărbătoare, scoțienii au ieșit în evidență printr-un apetit greu de egalat pentru bere. Consumul a fost atât de mare, încât mai multe localuri celebre din Boston au rămas fără alcool.

Vânzări de patru ori mai mari decât de Ziua Națională a Americii

Compania Sam Adams a raportat că restaurantul Boston Taproom a epuizat în weekend toate stocurile de bere Samuel Adams Boston Lager.

Reprezentanții companiei au dezvăluit că, de joi până duminică, fanii scoțieni au băut de patru ori mai multă bere decât se vinde în mod normal într-o perioadă tipică de patru zile de sărbătoare, cum este Ziua Independenței (4 Iulie).

Pentru a face față valului de clienți, managerii au fost nevoiți să programeze o livrare de urgență sâmbătă dimineața.

Situația a fost similară în tot orașul. Barul Hennessy’s din centrul orașului și-a triplat vânzările obișnuite din perioada Zilei Sfântului Patrick (o sărbătoare renumită pentru consumul de alcool) și a epuizat complet berea duminică seara.

„Suntem aici de peste 30 de ani și nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a declarat Noelle Somers, directorul de operațiuni al localului.

Federal Wine & Spirits, magazin situat în districtul financiar, a rămas sâmbătă fără stocuri de Budweiser și Corona. Din cauza ritmului alert în care a fost deschis, „ușa unuia dintre frigidere s-a rupt”.

16.000 de halbe într-un singur pub și un distribuitor în criză

Puțin mai sus pe stradă, la pub-ul The Dubliner, managerul Brian McDonnell a explicat că localul a fost asaltat de clienți de la deschidere până la închidere.

Acesta a precizat că fanii au consumat aproximativ 100 de butoaie de Guinness și 80 de butoaie de Tennents, ceea ce înseamnă un total de cel puțin 16.000 de halbe de bere.

„Am avut cea mai grea săptămână din istoria localului. Am reușit să planific din timp și să obțin o livrare suplimentară sâmbăta trecută, iar ulterior mi s-a spus că și distribuitorul a rămas fără stocuri”, a declarat McDonnell pentru televiziunea Boston 25.

Umorul scoțian nu a lipsit din peisaj. „Am mers ieri la barul Cheers pentru două halbe și am rămas să bem 20”, a povestit, amuzat, un suporter.

Un altul a lansat un apel public, mai în glumă, mai în serios: „Avem nevoie de asigurări din partea primarului din Boston că va fi suficient alcool pentru toată lumea!”.

Panică înaintea meciului cu Maroc

Aprovizionarea de urgență a orașului devine o cursă contra cronometru pentru distribuitori și proprietarii de afaceri locale. Următorul meci al Scoției este programat vineri, împotriva Marocului, și se va disputa la Foxborough, în zona metropolitană Boston.

Având în vedere că mii de alți fani sunt așteptați să sosească în zonă pentru această partidă, barmanii din Boston fac eforturi disperate să își refacă stocurile înainte ca „Armata Tartan” să ia din nou cu asalt pub-urile americane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE