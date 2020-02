De Cristian Otopeanu,

Presa spaniolă a recunoscut faptul că FC Sevilla a beneficiat de mult noroc în meciul cu CFR Cluj.

„Toţi sfinţii şi îngerii au ajutat FC Sevilla să ajungă în optimile Ligii Europa în a doua zi de post, atât de sărbătorit în capitala andaluză. Norocul celor de la FC Sevilla a apărut pe final, când Păun a marcat, dar un henţ al lui Traore la începutul fazei a salvat echipa”, a scris cotidianul Marca.

Spaniolii au mai notat că „fanii au fost extrem de nemulţumiţi, iar jucătorii au multe de făcut pentru a face lucruri mari în această competiţie”.

„FC Sevilla nu a arătat bine deloc, dar s-a salvat printr-un miracol”, a notat Marca, potrivit news.ro.



Sevilla FC – CFR Cluj 0-0

Sevilla: 13. Yassine Bounou – 16. Jesus Navas (căpitan; 51. Youssef En-Nesyri, 5, 20. Diego Carlos, 12. Jules Kounde, 23. Sergio Reguilon – 24. Joan Jordan (10. Ever Banega, 57), 17. Nemanja Gudelj, 25. Fernando – 41. Suso (8. Nolito, 67), 19. Luuk de Jong, 5. Lucas Ocampos. Antrenor: Julen Lopetegui.



CFR Cluj: 87. Giedrius Arlauskis – 4. Cristian Manea, 55. Paulo Vinicius, 3. Andrei Burcă (21. Kevin Boli, 27), 45. Mario Camora (căpitan) – 37. Mihai Bordeianu, 8. Damjan Djokovic (99. Mario Rondon, 78) – 10. Ciprian Deac, 7. Adrian Constantin Păun, 9. Billel Omrani (23. Cătălin Golofca, 84) – 90. Lacina Traore. Antrenor: Dan Petrescu.

Arbitru: Andris Treimanis; arbitri asistenţi: Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs; al patrulea oficial: Aleksandrs Golubevs (toţi din Letonia)



Arbitru video: Stuart Attwell, arbitru asistent video: Lee Betts (ambii din Anglia)

Cartonaşe galbene: Navas (44), Deac (59), Djokovic (73), Bordeianu (74, 90+1), Boli (85), Nolito (88), En-Nesyri (90+2)

Cartonaş roşu: Bordeianu (90+1).