FCSB contraatacă: solicită penalizarea celor de la CFR Cluj pentru derapajele lui Dan Petrescu: ”Sunt jenanți!”.

Cum se apropie finalul de sezon, cum pornește circul! CFR Cluj, echipa din orașul lui Vasile Dâncu, sprijinul de nădejde al lui Răzvan Burleanu, a anunțat că va cere depunctarea celor de la FCSB pentru vorbele de duh ale lui Gigi Becali.

E o simplă coincidență că aceste plângeri au apărut din prima zi a celui de-al doilea mandat al lui Burleanu? Probabil, nu. Mai ales că CFR Cluj a votat cu Burleanu, iar FCSB cu Lupescu, iar acum se așteaptă la represalii. Tocmai de aceea și Gigi Becali a anunțat că „renunță” la echipă în favoarea nepotului Vasile Geambazi.

FCSB contraatacă: solicită penalizarea celor de la CFR Cluj pentru înjurăturile lui Dan Petrescu

„Din punctul meu de vedere, sunt jenanți. Îmi pare rău s-o spun, am tot respectul pentru domnul Mureșan și pentru ei, dar mi se pare jenant. Am citit că și dacă te iei și de arbitri, nu? Dacă am înțeles eu bine.

Păi, atunci, nu-i o problemă, câștigă Craiova campionatul, pentru că îi depunctează pe CFR cel puțin cu 10 puncte. Atunci o facem și noi, să vedem dacă CFR va fi depunctată după ce Dan Petrescu l-a înjurat pe arbitru, hai să vedem atunci”, a spus Duckadam, la Digi Sport.

Cristi Manea, unul dintre jucătorii înjurați cu patos de Dan Petrescu, i-a luat partea celui care l-a agresat verbal.

“Eu cred că Dan Petrescu este ca un jucător. Ştie când să ne certe, când să vorbească frumos. Mai mult vorbeşte frumos decât ne ceartă”, a spus Manea, care a fost practic umilit și de șefii clubului, când l-au pus să spună această „lecție”, pentru a-și apăra antrenorul și clubul.