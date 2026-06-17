Cine este FK Auda?

Adversara roș-albaștrilor, FK Auda, evoluează în prima ligă letonă de cinci ani și are în palmares doar două trofee, ambele câștigate în Cupa Letoniei, în 2022 și 2025.

Lotul echipei, cotat la doar 4,45 milioane de euro conform Transfermarkt, este format din jucători tineri, cu o medie de vârstă de 22,8 ani, dintre care zece sunt sub 21 de ani. Remarcabil este că 68% dintre jucătorii echipei sunt străini, mulți provenind din țări africane precum Coasta de Fildeș, Nigeria și Senegal, informează GSP.ro.

Un nume de urmărit este cel al căpitanului Eduards Daskevics, extremă stânga în vârstă de 23 de ani, evaluat la 400.000 de euro, cea mai mare cotă din echipă. FK Auda, antrenată de francezul Didier Zanetti, evoluează pe un stadion cu o capacitate de 7.000 de locuri și utilizează un sistem de joc 4-1-4-1.

FCSB, favorită clară în fața unei echipe care legitimează doar jucători liberi de contract

Cu un lot evaluat la 31,3 milioane de euro, FCSB pleacă drept favorită certă în această confruntare. Spre deosebire de Auda, care legitimează jucători liberi, roș-albaștrii au în palmares multiple trofee și experiență în competițiile europene. „Avem o șansă foarte bună să ajungem în turul al treilea,” spun reprezentanții clubului pentru GSP.ro.

Precedentele dueluri România-Letonia

Istoria confruntărilor dintre echipele românești și cele letone este favorabilă României. În 2024, FCSB a învins campioana Letoniei, RFS, cu 4-1 în Europa League.

De asemenea, Dinamo și FC Vaslui au eliminat Metalurg Liepaja în trecut, iar singura eliminare a fost suferită de Rapid în 1999, împotriva lui Skonto Riga. Cea mai recentă performanță europeană notabilă a lui FK Auda a fost atingerea turului al treilea preliminar în Conference League, în 2024.

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